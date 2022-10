Wyjątkowo krwawy, przerażający i naszpikowany brutalnymi scenami przemocy horror "Terrifier 2. Masakra w Święta" pojawi się w polskich kinach. To ostatnio najgoręcej dyskutowana produkcja, która w USA w ciągu 3 weekendów ograniczonej dystrybucji zwróciła się 20 krotnie. Kiedy będziemy mogli zobaczyć tę produkcję?

"Terrifier 2. Masakra w Święta" w polskich kinach. Kiedy premiera najbardziej przerażającego horroru tego roku?

Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych aż wrze od dyskusji o „Terrifier 2. Masakra w Święta”. Fani horroru są zgodni, że sequel „Terrifiera” powinien przyćmić pełnometrażową produkcję z 2016 roku.

Czy film ma szansę stać się klasyką gatunku? Dlaczego widzowie w trakcie październikowych seansów w USA i w Wielkiej Brytanii mdleli, wymiotowali, albo potrzebowali natychmiastowej interwencji medycznej? Czy w Polsce będzie podobnie? Przekonamy się o tym już niebawem. "Terrifier 2. Masakra w Święta" pojawi się w polskich kinach już 23 grudnia 2022.

Widzowie mdleją i wymiotują na "Terrifier 2"

O czym jest "Terrifier 2. Masakra w Święta"? Maniakalny zabójca klaun Art (w tej roli David Howard Thornton) wrócił, by ponownie karmić się strachem swoich ofiar i budzić grozę. Akcja rozgrywa się w Halloween. Tym razem klaun Art na swoje ofiary upatrzy Siennę (Lauren LaVerra), jej najbliższych, oraz przyjaciół nastolatki. Maniakalny zabójca znowu pokaże swoją prawdziwą bezlitosną twarz i udowodni, że jego okrucieństwo nie zna granic.

W „Terrifier 2. Masakra w Święta” wystąpili, m. in.: David Howard Thornton, Lauren LaVerra, Samantha Scaffidi, Griffin Santopietro, Elliott Fullam, Chris Jericho. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Damien Leone („Masakra w Halloween”, „Cukierek albo psikus”, „Terrifer”).

Oglądaj

Jakiś czas temu reżyser wystosował specjalne oświadczenie do mediów. Z jednej strony, aby ostrzec widzów przed "Terrifier 2. Masakra w Święta", a z drugiej – by przygotować ich na krwawą ucztę. Czytamy w nim, m. in., że: „ten film zawiera brutalne sceny przemocy. Widzowie o wrażliwych sercach i żołądkach powinni o tym pamiętać. Zostaliście ostrzeżeni"

Horror można już oglądać w Polsce w ramach SPLAT FILM FEST International Fantastic Film Festival, który odbywa się w dniach od 26 do 30 października 2022 roku w Warszawie i we Wrocławiu oraz w wersji online.