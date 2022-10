Ten horror jest tak przerażający, że ludzie mdleją podczas seansu. Gdzie obejrzeć go w Polsce?

Klauny od lat są jedną z największych fobii ludzkości. Pennywise, Joker, "Mordercze klowny z kosmosu" to zaledwie kilka przykładów, czemu tak się stało. Teraz do tej listy możemy dopisać kolejnego psychola z uśmiechem na ustach.

Terrifier 2 - widzowie mdleją podczas seansu filmu

Halloween już tuż-tuż, a razem z nim w kinach i w streamingu pojawi się mnóstwo horrorów. Jednym z nich będzie nowa produkcja od Damiena Leone o tytule "Terrifier 2".

Jak sugeruje nam sam tytuł, "Terrifier 2" to kolejna część mrożącej krew w żyłach opowieści o maniakalnym, zabójczym klaunie, który powraca, żeby terroryzować nastolatkę i jej brata.

Art The Clown, bo tak nazywa się wspomniany zabójca, jest nazywany przez niektórych recenzentów "najbardziej przerażającym klaunem w historii kina". To mocne słowa, ale reakcje publiczności zdają się to potwierdzać. Jak czytamy w relacji portalu NME, mieszkańcy USA dosłownie mdleją na pokazach "Terrifiera 2" i ostrzegają przed filmem w mediach społecznościowych.

Jeden z użytkowników Twittera udostępnił zdjęcie służb ratunkowych, które interweniowały w sprawie jego przyjaciela. Jak pisze mężczyzna:

Mój przyjaciel zemdlał podczas seansu, wezwano karetkę. Polecam.

Inny napisał:

Facet za mną zemdlał i wpadł na moje krzesło, inny facet wyszedł, bo poczuł się źle, usłyszałem potem, jak wymiotuje w łazience.

Terrifier 2 - gdzie obejrzeć film w Polsce?

Poniżej znajdziecie zwiastun "Terrifiera 2":

Oglądaj

Film obejrzycie w Polsce w ramach Splat! Film Fest 2022. W Warszawie i Wrocławiu filmy pokazywane będą w Kinotece i Kinie Nowe Horyzonty w dniach 26-30 października, zaś edycja online przygotowana jest na 3-13 listopada. Więcej szczegółów o programie znajdziemy na oficjalnej stronie imprezy - splatfilmfest.com.