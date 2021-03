"The Batman" WRESZCIE nakręcony. Zdjęcia do filmu oficjalnie zakończone [FOTO]

Najnowszy film o Batmanie po licznych perypetiach został nakręcony. Zdjęcia do produkcji dobiegły końca, pozostało nam czekać na premierę.

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła także na branżę filmową. Już od roku kina nie działają na standardowych warunkach, a większość ważnych premier została przeniesiona. Epidemia utrudnia również pracę nad nowymi obrazami. Idealnym przykładem może być tutaj "The Batman".

Zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Matta Reevesa kilka razy musiały zostać przekładane ze względu na chorobę kogoś z obsady lub ekipy. Koronawirusem zaraził się nawet główny aktor wcielający w superbohatera z Gotham - Robert Pattinson.

"The Batman" nakręcony. Zakończono prace na planie filmu

Mimo to twórcom udało się zakończyć zdjęcia do produkcji zgodnie z planem. Oznacza to, że liczne przeszkody, które napotkali, nie powinny wpłynąć na datę premiery filmu, którą zaplanowano na marzec 2022 roku.

Produkcja "The Batman" WRESZCIE dobiegła końca, potwierdził reżyser Matt Reeves. Twórca udostępnił zdjęcie z planu z hasztagami, które jasno potwierdzają, że zakończył się ostatni dzień na planie wyczekiwanego przez fanów DC filmu.

Nie pozostało nam zatem nic innego, jak wyczekiwać informacji na temat dalszych postępów związanych z "The Batman". Kto wie, być może niedługo w sieci pojawi się kolejny zwiastun filmu?