"The Batman" będzie najdłuższym filmem o Mrocznym Rycerzu w historii? Trylogia Nolana się chowa

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące długości nadchodzącego filmu "The Batman". Jeśli okażą się prawdziwe, to produkcja będzie jednym z najdłuższych obrazów o superbohaterach w historii kina.

The Batman - film będzie najdłuższą produkcją o Mrocznym Rycerzu w historii?

Wygląda na to, że fani Batmana mogą się szykować na prawie 3 godzinny seans z zemstą i mrokiem w rolach głównych. Jak podaje oddział kin IMAX w Melbourne, nadchodzący film "The Batman" Matta Reevesa ma trwać aż 176 minut, czyli 2 godziny i 56 minut (licząc napisy końcowe, które zajmą spokojnie z 10 minut czasu ekranowego).

To oznacza, że film byłby tym samym najdłuższą produkcją o Batmanie w historii (byłby też wysoko w zestawieniu wszystkich filmów na bazie komiksów - zwłaszcza w wersjach nie-reżyserskich). W tym momencie ten tytuł należy do "Mroczny rycerz powstaje" (2 godziny i 45 minut) Christophera Nolana, a w tyle są "Mroczny rycerz" i "Batman v Superman", które liczą około 2 godzin i 30 minut.

Cóż, reżyser i scenarzysta Matt Reeves zapowiadał już lata temu, że chciał się mocno zanurzyć w świat przestępczości Gotham, rozrysować skomplikowane zażyłości między Batmanem, a jego wrogami i sojusznikami, a także przedstawić Bruce'a Wayne'a jako Najlepszego Detektywa na Świecie, a do tego potrzeba czasu - wygląda na to, że aż prawie 3 godzin.

Istnieje też możliwość, że wspomniane 176 minut to łączny czas całego pokazu - razem z reklamami i zwiastunami. Wówczas skracałoby to film o jakieś 20-25 minut, czyli i tak "The Batman" trwałby ponad 2 i pół godziny.

Gwiazdor serii Robert Pattinson niedawno porozmawiał z magazynem Empire. W trakcie dyskusji wyjawił, że "marzy o tym, by spędzić więcej czasu z Mrocznym Rycerzem", a także ma już plany na przyszłość:

Mam już w głowię mapę, która przedstawia, gdzie moim zdaniem psychologia Bruce'a podąży w dwóch kolejnych filmach.

Na temat produkcji w tym samym artykule zabrał głos również producent Dylan Clark, który zasugerował, że to ma być początek większej historii:

Jako pierwszy solowy film o Batmanie w trakcie ostatnich 10 lat, mamy nadzieję, że zbudujemy fundamenty i będziemy mogli opowiadać kolejne historie w tym świecie.

W filmie "The Batman" oprócz Roberta Pattinsona pojawią się m.in. Colin Farrell jako Pingwin, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako Gil Colson, Jayme Lawson jako Bella Real, Barry Keoghan jako funkcjonariusz Stanley Merkel, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth i Jeffrey Wright jako komisarz Jim Gordon.

Film "The Batman" ma zadebiutować w kinach już 4 marca 2022 roku.