"The Batman" i "Suicide Squad" Jamesa Gunna w pierwszych zapowiedziach. Wyglądają wybornie!

Event DC FanDome to prawdziwe święto dla fanów tego uniwersum. Podczas tegorocznego wydarzenia ujawniono informacje o najnowszych produkcjach, a także zaprezentowano zapowiedzi najbardziej wyczekiwanych filmów. Ciekawi, jak prezentuje się Robert Pattinson w roli Mrocznego Rycerza?

"The Batman" - pierwszy zwiastun filmu z Robertem Pattinsonem

Podczas DC FanDome potwierdzono oficjalnie to, o czym mówiło się od dawna - "The Batman" Matta Reevesa nie jest częścią filmowego uniwersum DCEU. Film rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości i ma być pełnokrwistym kryminałem, co skutecznie zapowiada pierwszy zwiastun. 2-minutowy materiał obiecuje mroczny, surowy klimat i doprawdy świetne wcielenie Mrocznego Rycerza.

Dowiedzieliśmy się również, że Batmana w wykonaniu Roberta Pattinsona poznamy już po roku jego działalności w Gotham City. Zapowiedziano też serial od HBO Max, którego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z filmu. U boku Pattinsona na ekranie zobaczymy Zoë Kravitz, Paula Dano, Jeffreya Wrighta, Johna Turturroa, Petera Sarsgaarda, Jayme Lawson oraz Andy'ego Serkisa. Premiera filmu zaplanowana została na 1 października 2021 roku.

"Suicide Squad" - pierwsza zapowiedź filmu Jamesa Gunna

"The Batman" nie jest jedynym filmem, na który fani DC czekają z wypiekami na twarzy. W 2021 roku ukaże się bowiem nowa, odświeżona wersja "Legionu samobójców" od twórcy "Strażników galaktyki". James Gunn zaprezentował fanom dwa materiały promujące film - nagranie zza kulis, gdzie wraz z obsadą omawiają pracę nad filmem oraz iście komiksowe intro prezentujące głównych bohaterów.

W obsadzie znaleźli się: Margot Robbie jako Harley Quinn, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher, Idris Elba jako Deadshot, Viola Davis jako Amanda Waller, Joel Kinnaman jako Rick Flagg, a także Flula Borg, Jennifer Holland, John Cena, Storm Reid, Joaquín Cosío, Juan Diego Botto, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz oraz Taika Waititi i Michael Rooker. "Suicide Squad" od Jamesa Gunna ukaże się w sierpniu 2021 roku.