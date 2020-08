Wszyscy fani DC Comics od lat czekają na nowe kinowe wydanie Batmana. Film po wielu zakrętach wyszedł na prostą i gdyby nie pandemia koronawirusa, prawdopodobnie zakończono by już zdjęcia do produkcji Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Chociaż na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość, w sieci pojawił się przeciek, który powinien zainteresować miłośników Mrocznego Rycerza.

"The Bamtan" - nowy symbol Mrocznego Rycerza

Batman to ikona popkultury, która istnieje od ponad 80 lat. W ciągu tego czasu w Mrocznego Rycerza wcieliło się już wielu aktorów. Zmieniał się nie tylko wygląd Bruce'a Wayne'a, ale również projekt kostiumu superbohatera, a co za tym idzie jego słynny symbol. W nadchodzącej produkcji pojawi się nowe logo. Jak będzie wyglądało?

Na koncie na Intagramie o nazwie BATSOURCE poświęconemu Mrocznemu rycerzowi pojawiła się grafika, która ma zdradzać wygląd nowego symbolu obrońcy Gotham City.

Oczywiście grafika nie została wypuszczona z żadnego oficjalnego źródła, więc trzeba zakładać, iż to jedynie spekulacje fanów. Nie zmienia to jednak faktu, że powyższy symbol przypomina kształtem to, co znajduje się na kostiumie Batmana granego przez Pattinsona, ukazanym w zaprezentowanym przez twórców materiale promocyjnym.

Na temat symbolu na klatce piersiowej Pattinsona powstało wiele teorii. Niektórzy uważali, że na oficjalnym nagraniu nie umieszczono jeszcze logo, stąd jego dziwny, mechaniczny wygląd. Inni snuli teorie, że symbol w rzeczywistości składa się z fragmentów broni, z której psychopata zabił rodziców małego Bruce'a i w nowym filmie będzie miał zupełnie inny niż dotychczas wydźwięk.

Jak jest w rzeczywistości, trudno orzec, co nie zmienia faktu, że nowy symbol będzie się różnił od tego, do czego przyzwyczaiły nas poprzednie produkcje o Mrocznym Rycerzu. Logo jest o wiele lżejsze w swoim projekcie i znacznie bardziej przypomina zwierzę, od którego Batman wziął swój pseudonim.

Fani podejrzewają, że powyższe logo jest autentyczne, ponieważ wielkimi krokami zbliża się konwent DC FanDome, który odbędzie się 22 sierpnia 2020 roku za pośrednictwem strony DCFanDome.com.

Miłośnicy Batmana liczą, że podczas imprezy Warner Bros. zaprezentuje nowe materiały promocyjne dotyczące nadchodzących produkcji ze świata DC - nie tylko filmu "The Batman" i "Wonder Woman 1984", ale również nowego "Suicide Squad" reżyserowanego przez Jamesa Gunna.

"The Batman" - kiedy premiera?

Długo wyczekiwana produkcja ma trafić do kin 1 października 2021 roku. Oprócz Pattinsona w filmie "The Batman" występują Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro, Jeffrey Wright oraz Con O'Neill.

