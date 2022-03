"The Batman" drugim najlepiej zarabiającym filmem pandemii. Wyniki finansowe robią wrażenie

"The Batman" ledwo co zadebiutował, a już zarobił grubo ponad 200 milionów dolarów na całym świecie. To drugi najlepszy wynik w trakcie trwającej już 2 lata pandemii.

The Batman ze świetnymi wynikami finansowymi. Będzie kontynuacja?

Niezależnie od tego, czy uważacie ten film za arcydzieło, po prostu porządną produkcję, czy gniota, "The Batman" zarabia poważne pieniądze. Jak podaje Deadline, film w samym USA zarobił 128 milionów dolarów, a do tego możemy doliczyć również przychody z rynków międzynarodowych, które wynoszą 120 milionów, co łącznie oznacza dochód rzędu 248 milionów dolarów w trakcie pierwszego weekendu.

To drugi najlepszy wynik w ciągu ostatnich 2 lat (od rozpoczęcia pandemii), który przebił jedynie "Spider-Man: No Way Home". Taki wynik jest jednak satysfakcjonujący dla Warner Bros. i możemy się lada dzień spodziewać potwierdzenia powstania drugiej części "Batmana" autorstwa Matta Reevesa z Pattinsonem w roli głównej.

Fani już teraz spekulują, jakich złoczyńców możemy zobaczyć w nadchodzącym filmie - Harvey Dent wydaje się być czymś oczywistym, podobnie zresztą jak Joker, a sporo osób marzy o Mister Freezie, czy Radzie Sów. Reeves pokazał w swoim filmie, że potrafi żonglować kilkoma antagonistami, więc spodziewajmy się debiutu kilku postaci z Galerii Łotrów.

Na temat sukcesu wypowiedział się szef WB, Toby Emmerich, który w rozmowie z Deadline wyjaśnił, że tak właśnie wygląda przyszłość filmów DC Comics - to mają być bardzo osobiste wizje utalentowanych reżyserów:

Sekretem biznesu filmowego jest jakość. To jest najlepsza strategia biznesowa, jaką można przyjąć w tym świecie. Te filmy nie muszą mieć takiego samego tonu, czy łączyć się z innymi filmami DC, czy mieć jakichś zapowiedzi kolejnych produkcji. Jakość jest najważniejsza, a na to możemy wpłynąć tylko tym, kogo zatrudnimy do pracy.

Przypomnijmy, że w produkcji są również seriale oparte na wizji Matta Reevesa - mowa tu o "Pingwinie", "Gotham PD" i niezatytułowanym projekcie o Azylu Arkham. "The Batman" jest już w kinach.