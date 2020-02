"The Batman" - zdjęcia z planu pokazują pełen strój Mrocznego Rycerza Roberta Pattinsona [FOTO]

Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do bardzo oczekiwanego filmu "The Batman" w reżyserii Matta Reevesa. Z tej okazji, w sieci pojawiły się zdjęcia z planu, które prezentowały nam Collina Farrella w roli Oswalda Cobblepota/Pingwina, a także Bruce'a Wayne'a osaczonego i pobitego przez grupkę chuliganów w przebraniach przypominających mieszankę klaunów i deathmetalowców. Teraz możemy zaś zobaczyć kaskadera w pełnym rynsztunku Batmana.

Nowe zdjęcia z planu Batmana

Mroczny Rycerz na zdjęciach jest w niemalże pełnym kostiumie (oprócz peleryny) i co ciekawe, porusza się na motocyklu. W nowych materiałach widzimy również wideo, na którym Batman spada z motocyklu po gwałtownym hamowaniu. Trudno jednak określić, czy był to zamierzony zabieg, czy jedynie wypadek przy pracy. My stawiamy na wypadek. Zresztą oceńcie sami:

Według informacji od osób związanych z produkcją, niedługo na ulicach pojawi się również Batmobil. Pojazd został już przewieziony na plan za pomocą lawety, ale na razie nie ruszyły jeszcze zdjęcia z użyciem maszyny. Zapewne pierwsze zdjęcia i nagrania pojawią się w sieci w ciągu kilku najbliższych dni.

Wciąż nie znamy szczegółów fabuły "The Batman". Reżyser i scenarzysta Matt Reeves zapowiadał, że ten film ma się skupić bardziej na detektywistycznej stronie Mrocznego Rycerza. W filmie pojawią się tacy złoczyńcy, jak wspomniany Pingwin, Człowiek-Zagadka oraz Catwoman, a sama akcja ma się rozgrywać podczas 2. roku działalności Batmana.

Twórcy przygotowali również obsadę pełną gwiazd - oprócz Roberta Pattinsona i Farrella, w filmie pojawią się również m.in. Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, czy John Turturro. Premiera "The Batman" ma się odbyć w czerwcu 2021 roku.