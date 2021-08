"The Batman" - pokazano nowy zwiastun. Zdradził sporo szczegółów fabuły

Od premiery pierwszego zwiastuna "The Batman" minął już ponad rok. Film pierwotnie miał zadebiutować jeszcze w wakacje 2021 roku, jednak pandemia koronawirusa i inne rzeczy sprawiły, że produkcję wielokrotnie opóźniono i od czasu DC FanDome 2020 nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych materiałów związanych z "The Batman".

Twórcy produkcji pojawili się jednak na panelu Warner Bros. podczas CinemaCon 2021. Tam przedstawili nowe materiały związane z produkcją, razem z fragmentami filmu oraz wywiadami z najważniejszymi postaciami - głos zabierali bowiem Robert Pattinson (Batman) oraz Matt Reeves (reżyser i współscenarzysta). Jak czytamy w opisie przygotowanym przez Comicbook.com:

Bruce Wayne idzie w rytm tajemniczych dźwięków pianina. Pattinson mówi: "Z jakiegoś powodu, Batman był dla mnie jedną z najważniejszych postaci XX wieku". Widzimy aktora w masce, którą zaczyna zdejmować. Pattinson dodaje, że film będzie "radykalnie inny" od innych opowieści o Nietoperzu. Reeves dodaje, że nigdy nie widzieliśmy czegoś, co "tak bardzo osadza go w rzeczywistości". To nie jest geneza postaci, ale to początki jej kariery. Widzimy Batmana znęcającego się wręcz nad bandziorami, wszystko skąpane w czerwonym świetle. Są eksplozje, policjanci i ogólny chaos. Pattinson twierdzi, że ten Batman "naprawdę daje upust swojemu gniewowi i nienawiści", a "wszystkie walki są osobiste". Potem widzimy Andy'ego Serkisa w roli Alferda i Batmobil z ogniem z rury wydechowej. Materiał kończy Matt Reeves, który mówi: "Nie możemy się doczekać, aż zobaczycie 'The Batman' w kinach w 2022 roku".