"The Batman" znowu opóźniony. Mroczny Rycerz ponownie przegrał z koronawirusem

Nowe wcielenie filmowych przygód Batmana nie ma szczęścia. Po raz kolejny na planie filmu z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Twórcy są znowu zmuszenie do przerwania zdjęć. Jak ten fakt odbije się na kilkukrotnie przesuwanej już dacie premiery filmu?

"The Batman" - kolejny przypadek koronawirusa na planie filmu DC

Pandemia koronawirusa mocno dała się we znaki przemysłowi filmowemu, ale jedną z produkcji, która najbardziej ją odczuła jest chyba "The Batman". Powstający od lat film w reżyserii Matta Reevesa znowu zaliczy obsuwę.

Jak podaje The Sun, na planie zdjęciowym "The Batman" stwierdzono kolejny przypadek zarażenia koronawirusem. Chorym na COVID-19 nie jest jednak Pattinson. Pozytywny wynik testu należy jednak do osoby z ekipy, która jest blisko związana z postacią Batmana. Według doniesień prasowych jest to kaskader, który zastępuje gwiazdora w niebezpiecznych scenach akcji. Mężczyzna musi spędzić 10 dni w izolacji. Jak widać, mimo reżimu sanitarnego na planie filmu twórcom nie udało się uniknąć kolejnego zarażenia koronawirusem przed zakończeniem planu zdjęciowego.

Chociaż produkcja została wstrzymana, twórcy nadal wierzą, że uda im się zakończyć zdjęcia zgodnie z planem, czyli w marcu 2021 roku. Oznacza to, że obsuwa nie powinna mieć wpływu na kolejną zmianę daty premiery. Fani Batmana mogą więc odetchnąć z ulgą. Bo w kwestii debiutu Pattinsona w roli Mrocznego Rycerza (przynajmniej na razie) nic się nie zmienia.

"The Batman" - kiedy premiera?

Na nowe przygody Batmana fani czekają już kilka lat. Początkowo za film miał odpowiadać Ben Affleck, który nie tylko wcielał się w tytułową postać, ale również objął rolę reżysera. Potem tę drugą funkcję przejął Reeves, ale proces twórczy przerwało odejście gwiazdora od roli. Kiedy zastąpił go Pattinson, "The Batman" miał już zupełnie inny kształt, niż na samym początku. Zdjęcia ruszyły, ale kolejną kłodą rzuconą pod nogi okazała się pandemia koronawirusa, która sprawiła, że datę premiery przekładano już trzykrotnie. Obecnie Warner Bros. planuje zaprezentować światu nowego "Batmana" 2 marca 2022 roku.