"The Batman" zostanie ponownie opóźniony? Twórcy nie wykluczają takiej możliwości

Niedługo w kinach pojawi się "The Batman" z Robertem Pattinsonem w rolach głównych - a przynajmniej taką mamy nadzieję, bo włodarze Warner Bros. zastanawiają się nad przełożeniem premiery produkcji.

The Batman - czy premiera filmu znów zostanie przełożona?

Obecnie to właśnie "The Batman" Matta Reevesa jest najbardziej wyczekiwaną produkcją kinową na świecie. Niedawno Sony postanowiło opóźnić premierę "Morbiusa" z Jaredem Leto, co spowodowało, że dziennikarze i fani zaczęli się zastanawiać, czy podobnie nie stanie się z nową produkcją DC Comics z Robertem Pattinsonem - zwłaszcza, że pandemia nie odpuszcza.

Już teraz wiemy, że "The Batman" pojawi się na HBO Max już w kwietniu 2022 roku, więc szefostwo Warner Bros. może skusić się na pokazanie filmu jednocześnie i w kinach i w swoim serwisie (jak miało to miejsce w przypadku ich każdego filmu w 2021 roku). A przynajmniej tak sądzą fani - szef Warner Bros. Jason Kilar wyjaśnił w rozmowie z Puck, że nie zamierzają niczego zmieniać:

Definitywnie zwracamy uwagę na to, co się dzieje z Omicronem i pandemią tak ogólnie. Czujemy się jednak dobrze z naszą datą premiery. Sprawa jest rozwojowa i wszystko może się jednak zmienić.

Pamiętajmy, że nie byłaby to pierwsza obsuwa filmu "The Batman" - produkcja pierwotnie miała zadebiutować w wakacje 2021 roku. Pandemia spowodowała jednak opóźnienia w pracy na planie i twórcy nie byli w stanie zrealizować zdjęć w planowanym terminie.

W filmie "The Batman" główne role zagrają Robert Pattinson, Zoe Kratitz, Colin Farrell, Andy Serkis i Jeffrey Wright. Produkcja zadebiutuje 4 marca 2022 roku.