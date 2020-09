Julianne Moore i Alicia Vikander jako Gloria Steinem. Szalony zwiastun filmu „The Glorias”

Film „The Glorias” zadebiutował na tegorocznym festiwalu filmowym Sundance, gdzie zebrał dość przychylne opinie. Produkcja, bazująca na autobiograficznej powieści samej Steinem „My Life on the Road”, opowiada o burzliwym życiu aktywistki, która ciągle znajdowała się w trasie, jeżdżąc od wiecu do wiecu i zachęcając tłumy do walki o równe prawa kobiet.

Film Julie Taymour, najlepiej znanej jako reżyserka „Fridy”, czy musicalu „Across The Universe”, opowiada w nielinearny sposób o burzliwym życiu Glorii Steinem, a w bohaterkę, w różnych okresach życia, wcielają się aż cztery aktorki. Jak podają autorzy portalu IndieWire, którzy mieli już sposobność obejrzeć produkcję, najwięcej czasu ekranowego dostają Julianne Moore i Alicia Vikander.

„The Glorias” – zwiastun

W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu. Prezentuje się następująco:

„The Glorias” – obsada i ekipa

Za kamerą filmu stoi Julie Taymour, reżyserka filmowa najlepiej znana z „Fridy”, „Across The Universe”, „Tytusa Andronikusa”, czy reżyserii kilku broadwayowskich musicali. Scenariusz na podstawie autobiografii Steinem, napisała zaś debiutująca scenarzystka Sarah Ruhl.

Na ekranie zobaczymy zaś plejadę gwiazd. W główną rolę, w różnych momentach życia wcialają się aż cztery aktorki: Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson oraz Ryan Kiera Armstrong. W filmie zobaczymy także: Better Middler, Janelle Monae, czy Timothy’ego Huttona.

„The Glorias” – kiedy premiera?

Film ma zadebiutować w Stanach Zjednoczonych na platformie streamingowej Amazon Prime Video już 30 września. Niestety ze względu na politykę geolokalizacyjną platformy, nie wiadomo czy film w tym terminie trafi też do polskich odbiorców.

