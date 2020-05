"The Other Lamb" - najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej dostępny na Netfliksie

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele nowych filmów nie miało szansy na dystrybucję kinową. Jedne tytuły pojawią się z opóźnieniem, inne trafiły na platformy streamingowe. Do tej drugiej grupy dołączył właśnie najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej zatytułowany "The Other Lamb".

"The Other Lamb" - nowy film Szumowskiej na Netflix

27 maja 2020 roku w ofercie Netfliksa pojawił się długo wyczekiwany film autorki takich głośnych tytułów, jak "Twarz", "Body/Ciało", "W imię…", "Sponsoring" czy "33 sceny z życia", który jest dostępny również pod polskim tytułem - "Córka boga". Niepokojący thriller z pogranicza horroru opowiada o tajemniczej sekcie mieszkającej w lesie.

W roli głównej wystąpiła wschodząca gwiazda Hollywood – Raffey Cassidy, znana z występów w filmach "Kraina jutra", "Vox Lux", "Zabicie świętego jelenia" oraz "Królewna Śnieżka i Łowca". W obsadzie figurują również Michiel Huisman, gwiazdor serialowych hitów "Gra o tron" i "Nawiedzony dom na wzgórzu" oraz Denise Gough, mająca na koncie role w filmach "Robin Hood" i "Też go kocham". Za niezwykle sugestywne i budujące nastrój grozy zdjęcia odpowiada stały współpracownik reżyserki – Michał Englert. "Córka boga" to pierwszy anglojęzyczny tytuł w karierze Małgorzaty Szumowskiej. Jego światowa premiera odbyła się na MFF w Toronto.

"The Other Lamb" - o czym jest nowy film Szumowskiej? Gdzie oglądać?

Trzymająca w napięciu mroczna historia opowiada o zgromadzeniu religijnym, które żyje z dala od cywilizacji. Nastoletnia Selah (Raffey Cassidy) urodziła się i wychowała w tajemniczej sekcie składającej się z kobiet i sprawującego nad nimi władzę absolutną przywódcy, nazywanego Pasterzem (Michiel Huisman). Mężczyzna jest jednocześnie strażnikiem, nauczycielem i kochankiem kobiet, które dzielą się na żony i córki. Razem żyją w oddalonej od społeczeństwa komunie, nieuznającej nowoczesnej technologii. Choć Selah została wychowana jako córka Pasterza, już wkrótce przejdzie rytuał, dzięki któremu stanie się jego żoną. Seria koszmarnych wizji i wstrząsających objawień sprawia jednak, że dojrzewająca dziewczyna zaczyna kwestionować otaczającą ją rzeczywistość i swoją lojalność wobec niebezpiecznego guru.

Film można obejrzeć pod TYM linkiem.

