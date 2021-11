The Rock, Gal Gadot i Ryan Reynolds stworzą crossover między DC i Marvelem?

Gadot, Johnson i Reynolds zrobią crossover między DC i Marvelem?

Dwayne "The Rock" Johnson jeszcze nie zadebiutował w filmach DC, a już kombinuje, jak tu zrobić crossover z Marvelem. Aktor promuje swój najnowszy film "Red Notice" dla Netflixa, w którym towarzyszą mu Ryan Reynolds i Gal Gadot, znani ze swoich ról w seriach "Deadpool" i "Wonder Woman".

Chociaż sam szef Marvel Studios Kevin Feige raczej nie myśli o potencjalnym crossoverze z DC, to twierdzi, że "nigdy nie można mówić nigdy". Wygląda na to, że gwiazdy obydwóch serii chcą go wyręczyć - Johnson wyjaśnił w niedawnym wywiadzie z Variety, że już zasiał pomysł w głowach Gadot i Reynoldsa.

Aktor autentycznie wierzy, że w trójkę będą potrafili zdobyć na tyle dużo wsparcia, że coś takiego mogłoby się udać. Jak stwierdził:

Już zwróciłem się w kierunku Ryana i Gal, mówiąc im, że powinien powstać crossover. My możemy być osobami, które być może do tego doprowadzą. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Zanim do tego dojdzie, to ekranową chemię między tercetem będziemy mogli zobaczyć w "Red Notice". Film skupia się na agencie FBI (Johnson), który próbuje zapobiec kradzieży wartościowych dzieł. W wyniku wielu nieporozumień jest zmuszony do współpracy ze złodziejem (Reynolds) i próbują zatrzymać oszustkę (Gadot), planującą ukraść bezcenne artefakty z czasów Kleopatry.

Szybko okazuje się, że stawka jest wyższa, niż pierwotnie zakładali. Film zadebiutuje na Netflix już 12 listopada 2021 roku.