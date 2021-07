"The Suicide Squad" Jamesa Gunna to najlepszy film DC? Oto pierwsze recenzje produkcji

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje "The Suicide Squad" Jamesa Gunna i wygląda na to, że reżyser stworzył hit - produkcja przez kilka godzin miała 100% świeżości na Rotten Tomatoes (na 43 opinie).

The Suicide Squad z pierwszymi recenzjami. Wygląda na to, że będzie hit

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje "The Suicide Squad" - przez chwilę film miał 100% świeżości na Rotten Tomatoes, którą zepsuła JEDNA negatywna opinia na 63 obecnie dostępne (stan na 29 lipca około 12:00). Nawet jeżeli wiekszość z nich to oceny pokroju 6-7/10, to i tak można zauważyć, że "Legion Samobójcow" w reżyserii Gunna jest zdecydowanie lepszy od wizji Davida Ayera z 2016 roku.

To może być przydatne dla Warner Bros./DC Comics, którzy pewnie trochę liczą na to, by "The Suicide Squad" był kinowym hitem, a nie tylko zdobył dużą oglądalność na HBO Max.

No dobrze, ale co konkretnie jest chwalone przez krytyków z USA? Różne rzeczy - od chorego poczucia humoru, przez bardzo krwawe i groteskowe sceny akcji, aż po energię i występy aktorów, którzy wyglądają, jakby się dobrze bawili przy realizacji tego filmu. W recenzji Comicbook.com czytamy, że niektóre rozwiązania są wręcz "rewolucyjne", co brzmi mocno hiperbolicznie:

W "The Suicide Squad" jest mnóstwo rewolucyjnych elementów - od niezwykłej obsady przez wciągającą, aczkolwiek absurdalną historię, aż do najbardziej surrealistycznej rzeczy. Mowa tu o fakcie, że produkcja przedstawia DC jako świat bez żadnych ograniczeń i z ogromnym potencjałem. To coś, co docenią ci, którzy spełnili niezliczone ilości godzin w lokalnych sklepach z komiksami.

Leah Greenblatt z Entertainment Weekly stwierdziła, że chociaż "The Suicide Squad" nie jest świetny, to przynajmniej można się na nim dobrze bawić:

Co najmniej połowa żartów jest nieśmieszna, ale przynajmniej w przeciwieństwie do poprzedniego festiwalu nudy i paskudztwa, Gunn przynajmniej cieszy się ze swojego własnego nonsensu i absurdu.

Natomiast Justin Chang z LA Times cieszył się, że nie miał racji w przypadku tego filmu:

Po paskudnym i obrzydliwie słabym "Suicide Squadzie" z 2016 roku, nie mogłem sobie wyobrazić i nie chciałem nawet myśleć o obejrzeniu kolejnego filmu o tym tytule. Bardzo się cieszę, że tym razem nie miałem racji.

Film "The Suicide Squad" zadebiutuje w kinach już 6 sierpnia 2021 roku.