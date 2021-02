"The Suicide Squad" z oficjalnym opisem fabuły. Będą naziści i eksperymenty na ludziach?

Witamy w piekle - DC nareszcie udostępniło oficjalny opis fabuły "The Suicide Squad" Jamesa Gunna. Szykuje się absurdalna produkcja. Gunn potwierdził, że jego film jest kompletnie niezwiązany z produkcją Davida Ayera z 2016 roku, a jedynymi czynnikami, które łączą obydwie pozycje są aktorzy. W swoich rolach powrócą m.in. Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnamann (Rick Flag), Margot Robbie (Harley Quinn), czy Jai Courtney (Captain Boomerang).

Sylvester Stallone dołączył do obsady "The Suicide Squad". Kogo zagra gwiazdor?

Wcześniej nie mieliśmy zbyt wielu informacji na temat fabuły filmu Gunna - oprócz tego, że Amanda Waller organizuje Task Force X, czyli drużynę złożoną z samych złoczyńców zamkniętych w więzieniu, co jest tradycją w opowieściach o Suicide Squad.

Producent filmu, Peter Safran zdradził podczas imprezy DC FanDome, że produkcja ma być "kompletnie unikatowa" i będzie "połączeniem filmu wojennego z elementami komedii, charakterystycznymi dla filmów Jamesa Gunna".

Nowe fragmenty "Mortal Kombat", "Diuny" i "The Suicide Squad". HBO Max zapowiada premiery na 2021 rok

W końcu jednak otrzymaliśmy pełen opis fabuły, którzy brzmi następująco:

Witamy w piekle zwanym również Belle Reve, więzieniu z największym czynnikiem śmiertelności w USA. To tutaj trzymani są najgorsi złoczyńcy w kraju, którzy są w stanie zrobić wszystko, by z niego wyjść - nawet dołączyć do super-sekretnego Task Force X. Dzisiejsze zadanie? Krok pierwszy: Zebrać drużynę skazańców w postaci Bloodsporta, Peacemakera, Captaina Boomeranga, Ratcatchera 2, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina i ulubionej psycholki wszystkich dzieciaków, Harley Quinn. Krok dwa: uzbroić ich po zęby i wrzucić ich (dosłownie) na odległą wyspę Corto Maltese, na której aż roi się od wrogów.