"The Walking Dead" spotyka "Zjawę". Zobacz zwiastun niemieckiego horroru o zombie

W sieci pojawiła się zapowiedź horroru "Live and Let Die" - niemieckiego filmu o zombie. Jak zapowiada się ta nietypowa produkcja?

Historie o zombie są kojarzone zazwyczaj z Hollywood. Okazuje się, że europejscy filmowcy również potrafią wziąć się za temat żywych trupów. W sieci pojawił się plakat i zwiastun niemieckiego horroru "Live and Let Die".

"Live or Let Die" - zwiastun niemieckiego horroru o zombie

Motyw apokalipsy zombie w ostatnich latach jest niezwykle popularny. Podczas wybuchu pandemii koronawirusa pojawiły się nawet żarty, że COVID-19 to w rzeczywistości choroba zamieniająca ludzi w żywe trupy.

Obecna sytuacja na świecie tylko wzmogła zainteresowanie wizją świata, w której garstka ocalałych musi zrobić wszystko, by przeżyć w niesprzyjających warunkach. Zazwyczaj tego typu opowieści rozgrywają się w Stanach Zjednoczonych, przez co europejskiemu widzowi trudno się utożsamić z tym, co widzi na ekranie. Film "Live or Let Die" to produkcja niemiecka, więc krajobrazy wypełnione nieumarłymi są dla Polaków o wiele bardziej znajome, niż podczas seansu "The Walking Dead". Oto jak prezentuje się zwiastun horroru.

Serial "The Walking Dead" nie został wywołany przypadkowo. Oglądając zapowiedź "Live or Let Die" trudno nie oprzeć się wrażeniu, że adaptacja komiksu Roberta Kirkmana miała spory wpływ na wizualny aspekt filmu. Podobnie zresztą jest w przypadku fabuły, chociaż pojawiły się głosy, że produkcja pod wieloma względami przypomina nagrodzoną Oscarami "Zjawę".

Twórcy podzielili się nie tylko zwiastunem, ale również plakatem i oficjalnym opisem fabuły.

Fot. Black Mandala/materiał pomocyjny

W wyniku wybuchu epidemii wirusa rasa ludzka jest bliska wyginięcia. Nieumarli kręcą się po okolicy i polują na żywych. Nieliczni, którzy pozostali, bez celu szukają lepszego jutra. Ocalały i samotny wilk Nick (Jan Bohlenschmidt) znajduje stary pamiętnik zawierający mapę - jego ostatnią szansę na bezpieczne schronienie. Po krwawym spotkaniu z lekkomyślnym Johnem (Manuel Urbaneck) obaj łączą siły i wędrują po martwym i zniszczonym kraju. Codziennie zmagają się z ciężką walką o przetrwanie, dopóki nie zdadzą sobie sprawy, że pewne jest tylko jedno: wśród zmarłych największym zagrożeniem są ci, którzy przeżyli!

Trzeba przyznać, że mimo dość małego w porównaniu z filmami z Hollywood budżetu, zwiastun "Live or Let Die" naprawdę zachęca do sięgnięcia po ten tytuł.

"Live or Let Die" - kiedy premiera?

Reżyserem filmu "Live or Let Die" jest Manuel Urbaneck. W rolach głównych wystąpili Jan Bohlenschmidt, Manuel Urbaneck, Steven Mooers, Alona Hertha, Michael Valentin, Heiko Schulz, Markus Hettich, Dirk Jeblick, Kai Erfurt, Anna Eversheim, Richard Schaffert, Sven Glowatzki i Rosanna Schymanski. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle niemiecka produkcja zadebiutuje w Polsce. Fani historii o zombie, muszą więc być czujni, jak bohaterowie "Live or Let Die".