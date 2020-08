"This is Paris": zapowiedź dokumentu o Paris Hilton. Zburzy jej dotychczasowy wizerunek?

Paris Hilton to dziedziczka wielkiej fortuny, która zasłynęła z sekstaśmy, imprezowania i burzliwego życia. Jak sama jednak zapewnia, ta Paris, którą zna świat, to tylko skrupulatnie wykreowany wizerunek. Jaka jest naprawdę? To ma pokazać pierwszy dokument poświęcony jej osobie.

"This is Paris" - zwiastun dokumentu o Paris Hilton

Zgodnie z zapowiedzią, "This is Paris" ma ukazać kulisy prawdziwego życia słynnej imprezowiczki. Paris Hilton niejednokrotnie podkreślała, że opinia publiczna nie zna jej prawdziwego "ja", a jedynie maskę, którą przybrała w celu wykreowania własnej osoby. Film ma nawiązać między innymi do traumatycznych przeżyć Paris, gdy w dzieciństwie doświadczyła psychicznego znęcania w jednej z prywatnych szkół. Jak sama zapowiada w zwiastunie:

" W dzieciństwie przytrafiło mi się coś, o czym nigdy z nikim nie rozmawiałam. [...] Zawsze kiedy próbowałam coś z tym zrobić, byłam karana. "

Za reżyserię odpowiada Alexandra Dean. Całość miała powstań bez scenariusza i być materiałem nieautoryzowanym i nieocenzurowanym. "This is Paris" ukaże się 14 września 2020 roku w serwisie YouTube i będzie dostępny zupełnie za darmo.