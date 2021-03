Thomas Middleditch został oskarżony o molestowanie seksualne

Jak podaje Los Angeles Times, do incydentu doszło 22 października 2019 roku w zamkniętym obecnie klubie Cloak & Dagger. Z jej relacji kobiety o imieniu Hannah Harding wynika, że aktor miał się dopuścić "bardzo seksualnego zachowania" wobec niej i jej przyjaciółki. Po tym, gdy obydwie powiedziały, że nie są zainteresowane, on podobno "nie dawał za wygraną i chodził za nami, macając nas w obecności naszych znajomych i kilku pracowników - w tym menadżerki klubu, Kate Morgan".

Morgan utrzymuje, że powiedziała o sprawie swoim szefom, Adamowi Bravinowi i Michaelowi Pattersonowi, którzy są współzałożycielami klubu. Poprosiła o to, by wyrzucili Middleditcha z klubu i zakazali mu wstępu na teren lokalu. Jak sama twierdzi, nic to nie dało:

Czułam, jakby oni to kompletnie olali. Powiedziałam Adamowi, że on musi mnie posłuchać, bo ta sytuacja nie jest okej.

Harding podzieliła się z gazetą prywatnymi wiadomościami z Middleditchem na Instagramie, w których mężczyzna podobno napisał:

Hannah nie miałem pojęcia, że moje zachowanie było tak dziwne dla Ciebie... Wiem, że pewnie chcesz mnie rozszarpać i powiedzieć światu, jakim jestem potworem... Nie spodziewam się, że będziesz chciała być teraz moją przyjaciółką... Jestem zawstydzony, że sprawiłem, że czułaś się niekomfortowo.

Harding dodała, że widziała niedługo później, że Middleditch dobierał się do kolejnej kobiety w klubie Cloak & Dagger. Wyjaśniła, że Bravin napisał do niej tydzień później i utrzymywał, że Harding jest w błędzie:

Adam zadzwonił do mnie, bo chciał się upewnić, że "mają więcej, niż jedną opinię o nim", bo na początku mi nie uwierzyli. Bardziej przejmowali się obecnością znanej osoby w ich klubie, niż bezpieczeństwem kobiet.

W raporcie możemy również przeczytać, że łącznie 10 kobiet (w tym 4 byłe pracownice) oskarżyły Bravina i Pattersona o ignorowanie doniesień na temat molestowania seksualnego, do którego miało dochodzić w ich klubie. Panowie odpowiedzieli na te zarzuty w oświadczeniu opublikowanym na łamach LA Times:

O każdym z incydentów wiedzieliśmy i z naszej wiedzy wynika, że każdym z nich się zajęliśmy. Od początku chcieliśmy stworzyć jak najbardziej bezpieczne miejsce dla naszych klientów i pracowników.

Klub Cloak & Dagger został zamknięty w styczniu 2021 roku, niedługo po tym, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia w sprawie tego miejsca. Thomas Middleditch i jego przedstawiciele nie skomentowali na razie sprawy.