"Thor 4": Taika Waititi chce przywrócić do życia ważnego mieszkańca Asgardu?

Czy w czwartej części przygód Thora czeka nas zmartwychwstanie jednego z Asgardczyków? Zdaniem osób, śledzących w mediach społecznościowych Taikę Waititiego, tak właśnie się stanie Nie chodzi jednak o Lokiego, tylko o Idrisa Elbę w roli Heimdalla.

"Thor: Love and Thunder" - Heimdall w kolejnym filmie MCU?

Po ogromnym sukcesie filmu "Thor: Ragnarok", fani Marvela nie mogą się doczekać jego kontynuacji, za którą ponownie odpowie nowozelandzki filmowiec Taika Waititi. Z zapowiedzi dotyczących tego tytułu wynika, że czeka nas jeszcze więcej dobrej zabawy niż w przypadku produkcji z 2017 roku.

Powoli ruszają zdjęcia do czwartej odsłony przygód boga piorunów. Fanom reżysera wydaje się, że w jego ostatnim poście na Instagramie pojawiła się mała zapowiedź tego, co czeka widzów filmu "Thor: Love and Thunder". Waititi spotkał się razem z Idrisem Elbą i wspólnie odwiedzili członków All Blacks - nowozelandzkiej reprezentacji w rugby.

Od "Thora" z 2011 roku Elba wcielał się w Heimdalla - strażnika Asgardu o potężnej mocy - bóg nie tylko widział wszystko, ale również nadzorował tęczowy most Bifrost, pilnując, by nikt niepożądany nie dostał się do królestwa Odyna. Odegrał ważną rolę w "Thorze: Ragnarok", bo ocalił wielu Asgardczyków przed śmiercią z ręki Heli. Został jednak zamordowany przez Thanosa na samym początku "Avengers: Infinity War".

Fani uważają, że powyższy post sugeruje, iż Elba jest zaangażowany w produkcję "Thora 4", a więc możliwe, że Heimdall w jakiś sposób powróci do życia. Nie koniecznie musi być to zmartwychwstanie. Istnieje szansa, że strażnik Asgardu pojawi się w scenie retrospekcji.

"Thor: Love and Thunder" - kiedy premiera?

Na razie na temat filmu wiadomo niewiele. Co jakiś czas pojawiają się strzępki informacji na jego temat, ale na razie wiadomo na pewno, że tytułową boginią piorunów zostanie chorująca na raka Jane Foster, w którą ponownie wcieli się Natalie Portman. Do swoich ról powrócą również Chris Hemsworth, Tessa Thompson i Chris Pratt. W głównego złoczyńcę wcieli się natomiast Christian Bale. Niewykluczone, że na ekranie zobaczymy również przyjaciółkę Jane - Darcy Lewis graną przez Kat Dennings. Premiera "Thor: Love and Thunder" została zaplanowana na 11 lutego 2022 roku.