"Thor: Love and Thunder" - w filmie pojawią się kosmiczne rekiny! Co z Silver Surferem i Lokim?

Taika Waititi przeprowadził transmisję live za pośrednictwem Instagrama, gdzie na bieżąco komentował seans filmu "Thor: Ragnarok". Znalazło się miejsce dla wielu żartów i ciekawostek, a nawet gości - pojawili się bowiem Mark Ruffalo i Tessa Thompson. Reżyser zdradził również wiele szczegółów związanych z kolejną odsłoną przygód boga piorunów. Kim jest Miek, co z Korgiem i czy w filmie zobaczymy Silver Surfera?

"Thor: Love and Thunder" - w filmie pojawią się kosmiczne rekiny

Taika Waititi podzielił się z fanami kilkoma grafikami koncepcyjnymi do filmu "Thor: Love and Thunder". Przedstawiają one między innymi Nowy Asgard - ziemską osadę, wprowadzoną już w "Avengers: Endgame". Na grafikach widzimy też projekt nowej zbroi dla Mieka, który uwaga - okazał się być kobietą.

Waititi zapowiedział również, że Korg (w którego wciela się on sam) odegra w filmie znacznie ważniejszą rolę, niż dotychczas. Będziemy mieli okazję zgłębić jego kulturę i być może znajdzie się też miejsce dla wątku romantycznego z jego udziałem.

Przechodząc jednak co bardziej palących kwestii - kogo zagra Christian Bale (który, jak wiemy, ma być złoczyńcą) oraz czy pojawią się Loki i Silver Surfer? Tutaj niestety Taika nie był już tak wylewny. W kwestii ostatniego z bohaterów usłyszeliśmy stanowcze NIE. W kwestii Bale'a i Lokiego reżyser odmówił komentarza, zaś co do Beta Ray Billa padło enigmatyczne "nie jestem pewny". Nowozelandczyk zasugerował również coś, co stanowczo nie spodoba się fanom Thora z "Endgame" - w "Love and Thunder" prawdopodobnie zabraknie Bro Thora, a Asgardczyk powróci do dawnej formy.

Taika sprawił jednak fanom niespodziankę obiecując im udział kosmicznych rekinów, znanych fanom komiksów jako Starsharks. Stwory są silnie powiązane z wątkiem drużyny X-Men, mogą jednak oznaczać wprowadzenie postaci Gorra Rzeźnika Bogów.

Udział Marka Ruffalo w transmisji live może też sugerować, że na ekranie pojawi się Hulk. Taika Waititi wyznał również, że pracuje obecnie nad piątą lub szóstą wersją scenariusza, a film ma mieć rozmach 10 razy większy niż "Ragnarok". Jak stwierdził reżyser, całość wygląda jakby pomysły podsuwał mu 10-latek, a on zgodził się wszystkie z nich wykorzystać.

"Thor: Love and Thunder" zadebiutuje 18 lutego 2022 roku. W rolach głównych powrócą Chris Hemsworth, Natalie Portman i Tessa Thompson. Wiemy również, że w filmie pojawi się ekipa Strażników Galaktyki, której Thor obecnie jest członkiem.

