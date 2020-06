Thor może czuć się zagrożony? Do MCU nadciąga Hercules!

Na razie w kinowym uniwersum Marvela istnieje szereg postaci z mitologii nordyckiej. Mowa o Thorze i innych przedstawicielach Asgardu. W komiksowym świecie realne są jednak postacie ze wszystkich wierzeń świata, również tych, które są kluczowe dla kultury Zachodu - mitologii greckiej. Czytelników komiksów nie dziwi więc obecność postaci takich jak Zeus czy Ares. Według najnowszych zapowiedzi w MCU zadebiutuje niezwykle silny syn pana Olimpu - Hercules!

Filmy Marvela - Hercules nowym bohaterem MCU?

Interesującą wiadomość podał serwis The Cinema Spot. Według doniesień portalu, Herc ma być bohaterem jednego z nadchodzących przedsięwzięć MCU. Nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o jeden z filmów, czy może powstających seriali platformy Disney+.

Fani od dawna oczekują, że w filmach Marvela zobaczą w końcu Herculesa. Nawiązanie do tej postaci pojawiło się zresztą w filmie "Thor: Rganrok". Tytułowy bohater podczas pojedynku z Hulkiem trzymał w dłoni maczugę uderzająco podobną do typowej dla komiksowego Herculesa magicznej broni. Czy niedługo Easter egg stanie się rzeczywistością?

Na to liczą fani Herculesa, który od 55 lat zasila szeregi komiksowego uniwersum. Bohater zadebiutował w "Journey into Mystery Annual" #1 z 1965 roku jako antagonista Thora (technicznie rzecz biorąc 20 lat wcześniej w "Young Allies" #16 jako jedna z postaci wydawnictwa Timley, lecz było to na długo przed erą Marvela - przyp. red.). Został stworzony przez Charlesa Nicholasa, Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Boskie istoty niejednokrotnie starły się w walce, ale finalnie Herc stał się bohaterem i nawet dołączył do różnych wcieleń Avengers oraz takich grup jak Champions of Los Angeles, Defenders, S.H.I.E.L.D. czy Heroes for Hire. Zazwyczaj jest pogodnym i prostolinijnym siłaczem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. W pewnym okresie swojego życia zastępował nawet Thora.

Hercules jest postacią pożądaną przez fanów nie tylko ze względu na kawał historii komiksu, której był częścią, ale również fakt, że to jeden z bohaterów reprezentujących osoby LGBTQ. Herc jest otwarcie biseksualny i miał romanse z takimi postaciami jak She-Hulk czy Northstar, a w jednym z alternatywnych wymiarów był ukochanym Wolverine'a. Kiedy szefowie Marvela zapowiedzieli, że wkrótce zobaczymy gejowską postać w jednym z nadchodzących filmów, fani uważali, że chodzi właśnie o Herculesa, który ich zdaniem pojawi się w "Eternals".

Trudno jednak przewidzieć, gdzie po raz pierwszy poznamy filmowego Herculesa. Równie dobrze może zadebiutować w nadchodzących serialach "Loki" lub "WandaVision". W tej pierwszej produkcji zobaczymy, jak brat Thora podróżuje w czasie, odwiedzając różne epoki w historii Ziemi. W drugiej natomiast istnieje szansa na pokazanie alternatywnych rzeczywistości multiwersum Marvela. W jednej z nich mogą istnieć greccy bogowie. Oba seriale wydają się wiec dobre na wprowadzanie syna Zeusa do kinowego uniwersum.

Na razie fani Herculesa muszą uzbroić się w cierpliwość.

