Timothée Chalamet jako Paul Atryda w pierwszej zapowiedzi nowej "Diuny"

Na tę produkcję czekają wszyscy miłośnicy science fiction. Hollywood po raz kolejny sięga bowiem po klasykę autorstwa Franka Herberta. Jak prezentuje się pierwsza zapowiedź filmowej "Diuny"?

"Diuna" - Timothée Chalamet w pierwszym teaserze filmu

Chociaż poprzednie podejście do przeniesienia powieści z 1965 roku na duży ekran w reżyserii Davida Lyncha jest całkiem pozytywnie oceniane przez widzów, film z 1984 roku trochę się już zestarzał. Z tego powodu Denis Villeneuve postanowił powołać do życia nową wersję "Diuny", w której występuje naprawdę gwiazdorska obsada.

Wszyscy fani sci-fi i książkowego pierwowzoru zapewne nie mogą doczekać się pierwszego zwiastuna nowej "Diuny". Zanim go zobaczymy, możemy na razie zobaczyć teaser, który zapowiada pełny trailer, którego premiera odbędzie się niebawem.

W trwającym 45 sekund teaserze widzimy głowy aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów "Diuny". Na końcu zdradzono fragment zwiastuna, w którym Timothée Chalamet prezentuje się jako Paul Atryda.

W pozostałych rolach wystąpili Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem. Premiera pełnego zwiastuna odbędzie się 9 września 2020 roku o godzinie 18:00 czasu polskiego. Jest więc na co czekać.

"Diuna" - kiedy premiera filmu?

Najnowsza produkcja Warner Bros. trafi do kin już 18 listopada 2020 roku. Za scenariusz nowej adaptacji odpowiadają Jon Spaihts, Villeneuve i Eric Roth. Muzykę skomponował sam Hans Zimmer. "Diuna" ma więc wszystkie elementy potrzebne do stworzenia wielkiego kinowego hitu. Czy będzie pozytywnie odebrana przez widzów i co najważniejsze, fanów prozy Herberta? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy.

