Timothee Chalamet będzie romansował z kanibalką w filmie twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" [WIDEO]

Reżyser "Tamtych dni, tamtych nocy", "This is Us" oraz "Suspirii" Luca Guadagnino ponownie połączył siły z gwiazdorem "Diuny". Zobaczcie zwiastun "Bones And All".

Timothee Chalamet znów zagra główną rolę w filmie Luki Guadagnino

Film "Bones and All" to adaptacja powieści Camille DeAngeliis pod tym samym tytułem. Ten opowiada o dwójce nastoletnich kanibali i społecznych wyrzutków, którzy postanawiają uciec do Ameryki Ronalda Reagana. Po drodze nauczą się życia, a także dowiedzą się, że przeszłości nigdy nie można tak naprawdę ukryć.

Całość będzie połączeniem dramatu, horroru i romansu, co w gruncie rzeczy nie jest specjalnie zaskakujące. Patrząc na dotychczasową filmografię Guadagnino, włoski reżyser radzi sobie dość dobrze w miksowaniu powyższych gatunków, także nie inaczej powinno być i tym razem.

Timothee Chalamet podzielił się oficjalnym krótkim zwiastunem "Bones and All":

Oglądaj

Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem filmu jest oczywiście Luca Guadagnino. Scenariusz na podstawie książki DeAngeliis przygotował David Kajganich. W obsadzie oprócz Chalameta pojawią się m.in. Mark Rylance, Taylor Russell, Andre Holland, Chloe Sevigny, David Gordon Green, Jake Horowitz i Michael Stuhlbarg.

Światowa premiera filmu będzie miała miejsce podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji. Wiemy też, że "Bones and All" trafi 23 listopada do amerykańskich kin. Niestety, polska data premiery nie jest na razie znana.