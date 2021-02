Timothee Chalamet jako syn Edwarda Nożycorękiego. Winona Ryder w roli matki [WIDEO]

Winona Ryder powróciła do swojej roli sprzed 20 lat, wcielając się w matkę Edgara Nożycorękiego - syna Edwarda z kultowego dzieła Tima Burtona, którego w 1990 roku grał Johnny Depp. Głównego bohatera w kontynuacji filmu zagrał Timothee Chalamet. A wszystko to w ramach świetnej reklamy Cadillaca wyemitowanej w przerwie Super Bowl 2021. Zobaczcie sami!

W nocy z 7 na 8 lutego 2021 miało miejsce wielkie święto amerykańskiego sportu, które co roku z zapartym tchem śledzą także... kinomani. Bo choć Super Bowl to przede wszystkim finałowy mecz National Football League, wiele osób bardziej niż na jego wynik czeka na słynną przerwę, w której emitowane są zwiastuny najbardziej wyczekiwanych produkcji oraz reklamy z udziałem gwiazd kina i telewizji.

Najlepsza reklama Super Bowl 2021

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa ilość zapowiedzi wielkich hitów kinowych była mocno ograniczona. Tradycyjnie postarali się jednak reklamodawcy, którzy płacąc ponad 5 mln dolarów za 30 sekund czasu antenowego w prestiżowej przerwie Super Bowl, robią wszystko, by ich małe "dzieła" zostały zapamiętane. Tym razem największe szanse na zapisanie się w historii telewizji mają twórcy reklamy Cadillaca LYRIQ, którzy przygotowali ją w formie kontynuacji "Edwarda Nożycorękiego" z 1990 roku z udziałem Timothee Chalameta w roli syna postaci granej przed laty przez Johnny'ego Deppa.

Timothee Chalamet jako Edgar Nożycoręki - syn Edwarda i Kim [WIDEO]

Rzadko zdarza się, by nominowany do Oscara aktor ekscytował się rolą w reklamie, jednak Timothee Chalamet nie ukrywał swojego entuzjazmu w związku z rolą Edgara Nożycorękiego. W rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" powiedział:

Uwielbiałem tę produkcję jako dziecko. Możliwość wcielenia się w Edgara była spełnieniem marzeń. To hołd dla postaci wykreowanej przez Johnny’ego. Timothee Chalamet

Reklama Cadillaca przenosi nas do baśniowego, pastelowego miasteczka z filmu Burtona, w którym 20 lat temu Edwarda Nożycorękiego (Johnny Depp) i nastoletnią Kim Boggs (Winona Ryder) połączyła miłość. Okazuje się, że syn Edwarda i Kim o imieniu Edgar jest dokładną kopią ojca i również posiada nożyce zamiast rąk (współczujemy porodu, Kim). 1,5 minutowa reklama ukazuje perypetie chłopaka bardzo zbliżone do tych, z jakimi przed laty zmagał się jego ojciec - tyle, że w uwspółcześnionej wersji. Poza zaangażowaniem Timothee Chalameta do roli Edgara, główną atrakcją jest to, że w swojej roli sprzed 20 lat wystąpiła Winona Ryder.

Gdyby historia Edgara Nożycorękiego nie była krótkim spotem reklamowym, lecz pełnometrażowym filmem, jego twórcy z pewnością musieliby mocno popracować nad jego origin story. Jak pamiętamy z filmu Burtona, Edward grany przez Deppa był efektem eksperymentu szalonego naukowca i to właśnie dlatego miał nieprzyjemność posiadania nożyc zamiast rąk. W jaki sposób jego "przypadłość" odziedziczył syn? To na pewno wymagałoby dobrej argumentacji. Niemniej, po obejrzeniu powyższego wideo z Chalametem i Ryder w rolach głównych chcemy więcej i bardzo żałujemy, że to tylko 90-sekundowa reklama, a nie nowe dzieło Tima Burtona. Ale kto wie, może w czasach wszechobecnych rebootów i kontynuacji, reklama Cadillaca okaże się inspiracją do powstania "Edgara Nożycorękiego"...