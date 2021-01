Timothee Chalamet zagra w horrorze o kanibalce. Reżyserem twórca "Tamtych dni, tamtych nocy" i "Suspirii"

Luca Guadagnino to reżyser, który doskonale radzi sobie zarówno z horrorem, jak i melodramatem, czego dowodami są uznane przez krytyków i uwielbiane przez widzów filmy "Suspiria" oraz "Tamte dni, tamte noce". W swoim najnowszym dziele postanowił więc połączyć obydwa gatunki, ekranizując powieść "Bones & All" autorstwa Camille DeAngelis.

"Bones and All", czyli tak Cię kocham, że Cię zjem

"Bones & All" to opowieść z pogranicza horroru i romansu, której główną bohaterką jest nastoletnia Maren Yearly. Dziewczyna od urodzenia cierpi na dziwną przypadłość, która sprawia, że nie potrafi oprzeć się ludziom, którym na niej zależy. I to nie w kontekście erotycznym, lecz kulinarnym. Maren czuje żądzę zabijania i zjadania osób, które ją kochają. Opuszczona przez matkę w wieku 16 lat, postanawia odszukać ojca, by poznać źródło swoich problemów.

Scenariusz na podstawie powyższej historii napisze Dave Kajganich, który napisał już dla Guadagnino "Nienasyconych" i "Suspirię".

Timothee Chalamet w nowym filmie Luki Guadagnino

W główną rolę w "Bones and All" wcieli się Taylor Russell, 26-letnia aktorka znana m.in. serialu Netfliksa "Zagubieni w kosmosie". Partnerował jej będzie Timothee Chalamet, który po poprzedniej współpracy z Luką Guadagnino otrzymał nominację do Oscara (w wieku 23 lat).

Chalamet i Guadagnino od dłuższego czasu szukali sposobu, by ponownie połączyć siły na ekranie. Jednym z pomysłów było nakręcenie sequela "Tamtych dni, tamtych nocy". Nie wiadomo jednak, czy produkcja dojdzie do skutku w związku z kanibalsko-seksualną aferą, której bohaterem stał się partnerujący Chalametowi Armie Hammer.