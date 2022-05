To Johnny Depp załatwił Amber Heard rolę Mery w "Aquamanie"? Ciekawe zeznania

Panie i panowie, inby ciąg dalszy. Głośny "proces dekady" między Deppem a Heard powoli ma zmierzać do końca, więc gwiazdor "Piratów z Karaibów" trzymał jeszcze asa w rękawie...

Johnny Depp "załatwił" Amber Heard rolę w Aquamanie?

Być może słowo "załatwił" jest trochę za mocne, ale po zapoznaniu się z pełnymi cytatami Johnny'ego Deppa trudno nie odnieść wrażenia, że aktor pociągnął trochę za sznurki i niewątpliwie pomógł swojej ówczesnej żonie w zdobyciu roli w "Aquamanie". Nie chodziło jednak o jej umiejętności aktorskie, czy niechęć do Heard jako człowieka, tylko o jej nikłe problemy prawne z przebywaniem w Australii.

Prawnik zadał Deppowi pytanie o to, co się stało, kiedy Heard pierwszy raz była na przesłuchaniu do roli Mery w "Aquamanie":

Po przesłuchaniu, czy też przesłuchaniach panny Heard dla Warner Bros. i jak mniemam twórców filmu, panna Heard wyjawiła mi: "Warner będzie kręcił ten film w Australii". A Australia była wówczas dla panny Heard potencjalnym problemem.

Amber Heard po raz pierwszy pojawiła się w roli Mery w "Lidze Sprawiedliwości", która była kręcona w Wielkiej Brytanii. Problem pojawiał się jednak przy "Aquamanie", który miał być kręcony w Australii - w 2015 roku aktorka podpadła władzom wyspy, kiedy postanowiła nielegalnie przetransportować swoje psy do kraju.

Depp postanowił jej wówczas pomóc, opisując sytuację:

Panna Heard przekazała mi, że film będzie kręcony w Australii, co było dla niej problemem. To było też problemem dla Warner Bros. Dlatego poprosiła mnie, żebym z nimi porozmawiał. Przez kilka lat miałem z nimi ogólną umowę, więc przez wiele lat pracowaliśmy razem i znałem dużo tych ludzi. Pracowałem dla nich, z nimi. Wykonałem więc kilka telefonów i porozmawiałem z kilkoma osobami z wyższego szczebla - Kevinem Sujiharą, Sue Kroll i Gregiem Silvermanem.

Depp nie wchodził w szczegóły ich rozmów, ale jak sam przyznał, efekt końcowy mówi sam za siebie:

Mogę tylko powiedzieć, że koniec końców dostała rolę w tym filmie, więc mam nadzieję, że moje rozmowy pomogły w uspokojeniu całej sytuacji.

Proces między Deppem a Heard jest w toku. Przypominamy, że aktor pozwał swoją byłą żonę o zniesławienie i domaga się zadośćuczynienia w wysokości 50 milionów dolarów.