To Matt Damon przekonał Bena Afflecka do zrezygnowania z roli Batmana

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - czasami tej metaforycznej. Przekonał się o tym Ben Affleck, który po "Lidze Sprawiedliwości" nie chciał wracać do kina superbohaterskiego. W tym zdaniu utwierdził go Matt Damon.

Ben Affleck zrezygnował z roli Batmana po rozmowach z Mattem Damonem

Tak jak Michael Keaton powraca do roli Batmana po kilkudziesięciu latach przerwy, tak Ben Affleck próbuje się zdystansować od tej roli. Aktor zagrał legendarnego superherosa w trzech filmach _ "Batman v Superman", "Suicide Squad" (występ gościnny) oraz w dwóch różnych wersjach "Ligi Sprawiedliwości". Dwukrotny laureat Oscara postanowił jednak odejść ze świata DC, a dużą zasługę w tym miał Matt Damon.

Niedawno Entertainment Weekly opublikowało obszerną rozmowę z Affleckiem i Damonem, w której poruszono m.in. temat DC Extended Universe i przyszłości filmów o Batmanie. Pierwszy z panów wyjaśnił, że proces tworzenia "Ligi Sprawiedliwości" był absolutnie kijowy, co w sumie skłoniło go do opuszczenia tej serii:

Miałem naprawdę zły okres w życiu podczas kręcenia "Ligi Sprawiedliwości" z wielu różnych powodów. Nie zamierzam nikogo winić, ale stało się naprawdę dużo paskudnych rzeczy. Pamiętam, że nie byłem szczęśliwy. Praca na tym planie nie była dla mnie przyjemna, nie była interesująca. A potem wydarzyły się kolejne, ch*jowe rzeczy. Wtedy dorosłem do decyzji, że nie chcę już tego robić.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do Matta Damona:

W sumie to rozmawiałem z Tobą na ten temat i byłeś jednym z głównych powodów, dlaczego podjąłem taką decyzję. Chcę robić rzeczy, które przynoszą mi przyjemność. Potem zrobiliśmy "Ostatni Pojedynek", gdzie bawiłem się doskonale każdego dnia. Nie byłem gwiazdą, nie byłem lubianą postacią. Byłem złoczyńcą. Nie sądziłem, że będę się tak dobrze bawił.

Ben Affleck "ma w sobie" jeszcze jeden występ jako Batman - aktor niedawno pojawił się na planie "The Flasha" z Ezrą Millerem, w którym pojawi się również wspomniany powyżej Michael Keaton. Film ma zawierać podróżowanie w czasie i przedstawić alternatywne uniwersa, więc szykujcie się na sporo niespodzianek i różne wersje różnych postaci.

Jeśli chodzi natomiast o samego Batmana, to już w marcu 2022 roku w kinach pojawi się "The Batman" z Robertem Pattinsonem.