To już pewne! "Deadpool 3" będzie filmem MCU z kategorią wiekową R. Jak zareagował Ryan Reynolds?

Deadpool w MCU - to już oficjalne. Szef Marvel Studios potwierdził, że trzecia część filmu będzie pierwszym filmem w uniwersum tylko dla widzów dorosłych. Tymczasem Ryan Reynolds zdradził, w jaki sposób przekonał do tego producentów.

To była kwestia czasu. Kiedy Disney kupił 20th Century Fox, wiadomo było, że prędzej czy później Deadpool dołączy do MCU. Kevin Feige potwierdził, że wygadany najemnik zasili kinowe uniwersum Marvela. "Deadpool 3" będzie też pierwszą produkcją Marvel Studios z kategorią wiekową R.

"Deadpool 3" w MCU

Informacje o tym, że Wade Wilson stanie się nowym (anty)bohaterem MCU plotkowano od dawna. Jakiś czas temu Ryan Reynolds potwierdził zresztą, że rozmowy z Marvel Studios przebiegły pomyślnie i niebawem ruszą prace nad trzecią częścią przygód Deadpoola.

Tym razem zapewnienia padły z usta samego Feige'ego, który rozmawiał z dziennikarzami Collider. W długim wywiadzie dotyczącym przyszłości MCU szef Marvel Studios wspomniał również o "Deadpoolu 3".

Będzie miał kategorię wiekową R i obecnie pracujemy nad scenariuszem, a Ryan nadzoruje teraz scenariusz… Zdjęcia nie ruszą jeszcze tym roku. Ryan jest bardzo zajętym, odnoszącym sukcesy aktorem. Mamy wiele przedsięwzięć, które już ogłosiliśmy i nad którymi musimy pracować, ale to ekscytujące, że ten proces się zaczął. Deadpool to zupełnie nowy typ postaci w MCU, a Ryan jest siłą natury, co da się odczuć, gdy ożywia tę postać.

Jak podawał pod koniec 2020 roku Deadline, za scenariusz trzeciej części "Deadpoola" odpowiedzą scenarzystki serialu animowanego "Bob's Burgers" - Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Loeglin.

"Deadpool 3" w MCU - Ryan Reynolds skomentował informację

Feige, mówiąc o Reynoldsie jako "sile natury" miał dużo racji. Według wielu fanów aktor nie tyle gra Deadpoola, co JEST Deadpoolem. Ten sam żart, błyskawiczność reakcji i ostre jak katana riposty. W zasadzie jedyne co obu panów różni to uroda, efektywność czynnika regeneracyjnego i liczba martwych osób na koncie. Reynolds bycie Deadpoolem udowodnił ponownie tuż po ogłoszeniu informacji na temat trzeciej części filmu. Na Twitterze gwiazdora pojawił się wpis, w którym wyjaśnił, jak doszło do wcielenia Wilsona do MCU.

Tak było: pokazałem im "Spider-Mana" 1 i 2 i powiedziałem, że to "Deadpool" 1 i 2.

Żarcik Reynoldsa to oczywiście oczko puszczone w kierunku fanów, którzy od dawna liczą na team-up Spider-Mana i Deadpoola na dużym ekranie. W komiksowym świecie Deadpool często jest zresztą mylony z pajęczym herosem i nazywa się go "Spider-Manem-ninja". Czy filmowi bohaterowie rzeczywiście wejdą w komitywę? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.

"Deadpool 3" - kiedy premiera?

Chociaż Reynolds w 2019 roku zapowiadał, że "Deadpool 3" pokaże się na ekranach kin "szybciej niż się spodziewamy", rzeczywistość zweryfikowała sytuację. Pandemia koronawirusa opóźniła start Fazy Czwartej MCU o niemal rok, a co za tym idzie zapewne pokrzyżowała również przenosiny Deapoola do kinowego uniwersum. Szef Marvel Studios wspominał zresztą, że Reynolds jest dość zapracowanym aktorem, więc w tym roku nie ma mowy o zdjęciach do kontynuacji serii.

Prawdopodobnie "Deadpool 3" trafi do kin najwcześniej w roku 2022. Na razie jednak nie podano żadnych szczegółów dotyczących produkcji. Fanom pozostaje więc czekać.