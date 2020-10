Tobey Maguire i Andrew Garfield dołączą do obsady "Spider-Mana 3", by połączyć siły z Tomem Hollandem? Wiele na to wskazuje

Wygląda na to, że w 2021 roku dostaniemy pełną rekompensatę za ostatnie 12 miesięcy posuchy filmów Marvela. Oczekiwanie na Fazę Czwartą w pełni wynagrodzi trzecia część solowych przygód Spider-Mana. No właśnie, czy aby na pewno solowych?

"Spider-Man 3" - Tobey Maguire i Andrew Garfield w obsadzie filmu?

W 2016 roku Marvel Studios wprowadziło do kin trzecią wersję filmowego Spider-Mana. Rolę dostał Tom Holland, a Spidey wkrótce walczył ramię w ramię z Avengers. Od tego czasu aktor stał się prawdziwą gwiazdą a pajęczy heros jedną z ikonicznych postaci kinowego uniwersum Marvela.

W drugiej części przygód Petera Parkera pojawiła się koncepcja multiwersum, dobrze znana wszystkim czytelnikom komiksów Marvela. Koniec końców okazało się, że to jedynie kłamstwo Mysterio, inne filmy z serii udowodniły, że w świecie stworzonym przez Marvel Studios alternatywne wymiary mogą rzeczywiście istnieć. Kiedy potwierdzono, że w "Spider-Manie 3" do roli Electro powróci Jamie Foxx, który wcielał się w tego złoczyńcę w poprzedniej serii o Pajączku, a potem okazało się, że w obsadzie figuruje również Benedict Cumberbatch, czyli odtwórca Doktora Strange'a, fani zaczęli domyślać się, co się szykuje.

Jak podaje portal deseret.com angaż do filmu dostali również Tobey Maguire i Andrew Garfield - odtwórcy Spider-Mana w dwóch poprzednich seriach superherosie stworzonych przez Sony Pictures. Podobno obaj gwiazdorzy już podpisali umowę na występ w nadchodzącej produkcji. Na razie jest to jednak niepotwierdzona informacja, więc nie należy traktować jej poważnie, chociaż ewidentnie coś jest na rzeczy.

Fani oryginalnej trylogii "Spider-Mana" reżyserowanej przez Sama Raimiego, od dawna mają nadzieję, że Maguire pojawi się w nowej serii chociaż w występie gościnnym. Warto pamiętać, że do roli J.J. Jamesona po latach powrócił J.K. Simmons, który zagrał dziennikarza w ukrytej scenie w "Far From Home". Miłośnicy filmów z Maguire'em mają też nadzieję, że ponownie zobaczą jednego z przeciwników pierwszego kinowego Spider-Mana. Skoro Foxx wraca jako Electro, czemu by nie zaangażować ponownie do roli Green Goblina Willema Dafoe?

"Spider-Man 3" - Tom Hardy w obsadzie filmu?

To nie jedyna rewelacyjna i rewolucyjna informacja dotycząca obsady "Spider-Mana 3". Według portalu The Direct w filmie zobaczymy również Toma Hardy'ego - odtwórcę Eddiego Brocka/Venoma z produkcji Sony Pictures, która zapoczątkowała odrębne kinowe uniwersum Spider-Mana. Chociaż Spidey nie pojawił się w Venomie i prawdopodobnie nie będzie go również w kolejnym filmie rozgrywającym się w nowym kinowym świecie - "Morbiusie". Nie zmianie to faktu, że zwiastun produkcji o żywym wampirze zapowiedział, że w produkcji zobaczymy Michaela Keatona, który ponownie wcieli się w Vulture'a - antagonistę ze "Spider-Man: Homecoming". Oznacza to, że w jakimś stopniu MCU i uniwersum Sony będą ze sobą w przyszłości ściśle powiązane. Niewykluczone więc, że w "Spider-Manie 3" naprawdę pojawi się Venom.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Na razie pozostają nam domysły, bo twórcy i tak nie zdradzą prawdy na temat fabuły nadchodzącego filmu. Reżyserem produkcji został Jon Watts. W produkcji oprócz Hollanda, Foxxa i Cumberbatcha zobaczymy również Zendaya, która ponownie wcieli się w MJ. Film, który początkowo miał trafić do kin latem przyszłego roku, finalnie zagości na dużym ekranie 17 grudnia 2021 roku.

