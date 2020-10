Tobey Maguire i Andrew Garfield w "Spider-Manie 3". Sony komentuje doniesienia

Chociaż w sieci pojawiły się bardzo interesujące doniesienia o potencjalnym crossoverze między różnymi wersjami kinowych Spider-Manów, to Sony niestety zaprzeczyło tym informacjom. Firma za pośrednictwem Deadline podzieliła się krótkim oświadczeniem, w którym napisała stanowczo: "Andrew Garfield i Tobey Maguire nie zostali obsadzeni w Spider-Manie 3".

Tobey Maguire i Andrew Garfield jednak nie zagrają w MCU?

Wygląda więc na to, że fani na razie będą musieli się jeszcze chwilę wstrzymać z entuzjazmem wobec nadchodzącego filmu, który miał być (według plotek) aktorską wersją "Spider-Mana: Uniwersum".

Plotki wydawały się być coraz to mocniejsze, gdy do J.K. Simmonsa, powracającego niedawno w roli J. Jonah Jamesona, dołączył Jamie Foxx, który wcielał się przecież w Electro w filmie "Niesamowity Spider-Man 2". Oznacza to, że mamy dwóch bohaterów z uniwersów, które już widzieliśmy ze Spider-Manami w wersjach Tobey'ego Maguire'a oraz Andrew Garfielda.

Później potwierdzono również, że w "Spider-Manie 3" pojawi się Benedict Cumberbatch w roli Doktora Strange'a i wszystko zaczęło być jasne - czyżbyśmy mieli do czynienia z podróżowaniem po różnych równoległych uniwersach?

Na razie jednak to wciąż są spekulacje. Do premiery "Spider-Mana 3" pozostał jeszcze ponad rok. W trakcie tak długiego okresu wiele może się zmienić i pozostaje nam mieć nadzieję, że obsadzenie Maguire'a i Garfielda będzie jedną z tych zmian. Film ma zadebiutować w kinach w grudniu 2021 roku.