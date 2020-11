"The Things They Carried" będzie adaptacją wojennych opowieści zebranych przez Tima O'Briena w książce o tym samym tytule. Trzeba przyznać, że twórcy traktują projekt bardzo poważnie, ponieważ do filmu została zaangażowana iście gwiazdorska obsada.

Tom Hardy głównym bohaterem filmu o wojnie w Wietnamie

Oprócz Hardy'ego, w filmie pojawią się m.in. Tye Sheridan ("Ready Player One"), Stephan James ("Homecoming"), Bill Skarsgard ("TO"), Pete Davidson ("The King of Staten Island"), Ashton Sanders ("Moonlight"), Moises Arias ("Monos"), Angus Cloud ("Euphoria"), Martin Sensmeier ("The Magnificent Seven") – with the promise that more actors are still yet to be announced.

"The Things They Carried" zostanie wyreżyserowany przez Ruperta Sandersa, twórcę m.in. "Królewny Śnieżki i Łowcy". Tak jak wspomnieliśmy, bazą dla scenariusza będzie natomiast książka Tima O'Briena, która skupia się na oddziale młodych żołnierzy w trakcie Wojny w Wietnamie.

Sam Tim O'Brien służył w latach 60. Dlatego też dodaje do swojego dzieła bardzo osobiste doświadczenia ze swojego życia. Adaptacją książki na potrzeby scenariusza zajmie się nominowany do Oscara Scott B. Smith.

Niestety, na razie nie znamy daty premiery filmu "The Things They Carried".