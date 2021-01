Tom Holland czy Timothée Chalamet? Kto zagra słynnego właściciela fabryki czekolady?

Wszystko wskazuje na to, że Willy Wonka w końcu doczeka się filmu o swojej przeszłości, który Warner Bros. zapowiada od kilku lat. Produkcja otrzymała już oficjalną datę premiery, a w roli kultowego właściciela fabryki czekolady ma wystąpić jeden z gwiazdorów młodego pokolenia - Tom Holland lub Timothée Chalamet.

Willy Wonka jest albo tak ważnym bohaterem dla Warner Bros., że nad rozwijaniem projektu o jego młodości wytwórnia pracuje w pocie czoła od prawie pięciu lat albo tak nieważnym - że ciągle spycha się go na dalszy plan. Tak czy inaczej, ekscentryczny właściciel fabryki czekolady wreszcie doczeka się swoich (kolejnych) pięciu minut na ekranie. Wytwórnia ustaliła, że film pt. "Wonka" trafi do kin 17 marca 2023 roku. Wciąż nie ustaliła natomiast, kto wcieli się w tytułowego bohatera. Jak podaje Collider, na szczycie listy potencjalnych gwiazd produkcji znajdują się obecnie Tom Holland i Timothee Chalamet.

Willy Wonka: Kto wcieli się w kultową postać?

W 2018 roku informowaliśmy Was, że w przygotowywanym przez Warner Bros. filmie Willy'ego Wonkę zagra Ryan Gosling, Ezra Miller lub Donald Glover. Wymienieni aktorzy zdążyli się już jednak zestarzeć, zanim ekipa "Wonki" weszła na plan. Teraz wybrano już datę premiery, a portal Variety podał, że zdjęcia mają rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że do wiosny poznamy nazwisko głównej gwiazdy filmu. Czy będzie to Tom Holland, którego widzowie kojarzą przede wszystkim z rolą Spider-Mana czy też Timothee Chalamet, czyli nowy Paul Atryda z remake'u "Diuny"? Przekonamy się (miejmy nadzieję!) już niebawem.

Barwny bohater książki "Charlie i fabryka czekolady" napisanej przez Roalda Dahla w 1964 roku gościł już dwukrotnie na wielkim ekranie. Jako pierwszy wcielił się w niego Gene Wilder w filmie z 1971 roku. Kolejne filmowe wcielenie otrzymał w roku 2005 za sprawą Tima Burtona. Wówczas zagrał go Johnny Depp.

"Wonka": co wiemy o nadchodzącym filmie?

Poza ustaloną właśnie datą premiery, wciąż niewiele wiadomo na temat nadchodzącego filmu o ekscentrycznym właścicielu fabryki czekolady. Trudno określić, o jakim okresie życia Willy'ego Wonki opowie nowa produkcja i czy jego "origin story" będzie opierać się na książce, wskazówkach zawartych we wcześniejszych filmach czy na wyobraźni twórców.

Pewne jest natomiast to, czyja wyobraźnia zmierzy się z tym kultowym tematem. Za scenariusz filmu odpowiada Simon Rich ("Cudotwórcy", SNL). Reżyserem jest Paul King ("Paddington"), zaś producentem David Heyman ("Harry Potter"). Premiera "już" 17 marca 2023.