Tom Holland jednak wróci jako Spider-Man. Powstają trzy kolejne filmy w MCU!

Spider-Man doczeka się jeszcze co najmniej trzech filmów

Wygląda na to, że Spider-Man będzie miał jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w Marvel Cinematic Universe. Wcześniej spekulowano, że "No Way Home" może być zakończeniem przygód Pajączka i ten powróci do Sony, gdzie będzie się spotykał z Venomem, Morbiusem i innymi przeciwnikami. Tak jednak się raczej nie stanie.

Jeśli wierzyć producentce filmów o Spider-Manie, Amy Pascal, plan jest zupełnie inny - ta w rozmowie z Fandango zdradziła, że są plany na co najmniej trzy kolejne odsłony przygód Pajączka. Tom Holland powróci przynajmniej w jednym z tych filmów, a wszystko nadal będzie się działo w ramach Marvel Cinematic Universe.

Jak czytamy w rozmowie z Amy Pascal:

To nie jest ostatni film, który zrobimy z Marvelem - nie jest ostatni film o Spider-Manie. Szykujemy się już na kolejny film z Tomem Hollandem i Marvelem. Myślimy nad kolejnymi trzema produkcjami. Ale to definitywnie nie jest koniec naszej współpracy.

Ciekawe jak twórcy połączą światy Venoma i Spider-Mana - w końcu scena po napisach w "Venom: Let There Be Carnage" sugerowała nam, że teraz Zabójczy Obrońca jest już w świecie Marvel Cinematic Universe.

Więcej odpowiedzi na te pytania powinniśmy poznać w "Spider-Manie: No Way Home", który zadebiutuje w kinach już 17 grudnia 2021 roku. W rolach głównych zobaczymy Toma Hollanda, Zendayę, Jacoba Batalona, Benedicta Cumberbatcha, a także Jamiego Foxxa i Alfreda Molinę.