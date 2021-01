Tom Holland myślał, że Marvel go zwolni po filmie "Wojna bohaterów"

Chociaż trudno to sobie wyobrazić, Tom Holland był całkiem pewny tego, że Marvel Studios zwolni go po zaledwie jednym występie w roli Spider-Mana. Aktor, który obecnie pracuje nad trzecim solowym filmie o Pajączku i w sumie szóstej produkcji w MCU, wyjawił w rozmowie z Danielem Kaluuyą, że wcale nie czuł się pewny swojego nadchodzącego sukcesu.

W serii "Actors on Actors" od Variety, Kaluuya i Holland porozmawiali na temat swojej współpracy z Marvelem. Tak jak wspomnieliśmy, Holland był przekonany, że wystąpi w roli Spider-Mana tylko raz:

Od momentu kręcenia "Wojny bohaterów" aż do "Homecoming" byłem przekonany, że mnie zwolnią. Nie mam pojęcia czemu. Film jeszcze nie wyszedł, a ja nie słyszałem nic od nikogo. Nie potrafię tego wytłumaczyć. To było paskudne, ale jednak nikt mnie nie zwolnił. To jest szalone człowieku. Kocham każdą minutę tej roboty.

Aktor wspomniał też zabawną historię na temat procesu castingów i samego zatrudnienia przez Marvela - dowiedział się o zdobyciu roli Spidey'ego z artykułu w internecie:

Holland usiadł potem do laptopa, który niestety nie przeżył informacji o tym, że jego właściciel został właśnie Spider-Manem:

Wziąłem komputer, obok mnie siedział mój piesek. Wpisałem "Marvel". Nadal mam zapisany ten artykuł. I czytam: "Chcielibyśmy was zapoznać z naszym nowym Spider-Manem, Tomem Hollandem". Rozwaliłem laptopa, bo podrzuciłem go do góry i spadł z łóżka. Mój pies zaczął szaleć. Ja pobiegłem na dół do rodziny i zacząłem krzyczeć: "Dostałem rolę! Dostałem rolę!".

To było w czasie, gdy Sony było regularnie hakowane, więc mój brat szybko stwierdził: "No nie, to nie może być prawda. Przecież by do ciebie zadzwonili!". Potem faktycznie odezwali się do mnie ludzie ze studia i potwierdzili rolę. To było niesamowite popołudnie.