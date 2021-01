Tom Holland na plakatach filmu tylko dla dorosłych. Jest nie do poznania

Zapomnijcie o wizerunku zawadiackiego Spider-Mana z sąsiedztwa. Choć nowy film z udziałem Toma Hollanda, podobnie jak "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame", jest dziełem braci Russo, w niczym nie przypomina superbohaterskiej produkcji MCU. O czym opowiada "Cherry" i gdzie będzie można go zobaczyć?

Tom Holland na plakatach filmu "Cherry"

"Cherry" to nowy film Anthony'ego i Joe Russo zrealizowany na podstawie książki Nico Walkera o tym samym tytule. Autor przedstawia w niej swoją prawdziwą historię służby wojskowej w Iraku, zmagań z zespołem stresu pourazowego, uzależnienia od opioidów i odsiadki w więzieniu, do której doprowadziło go napadanie na banki. To właśnie w niego wciela się Tom Holland, który dla roli w filmie "Cherry" zmienił się nie do poznania. Zobaczcie plakaty, którymi 3 dni temu podzielił się młody gwiazdor, a także udostępnione już wcześniej oficjalne fotosy:

Na ekranie Tomowi Hollandowi partnerować będzie Ciara Bravo ("Aż do kości", "Sąsiedzi 2"). Za adaptację książki Walkera na scenariusz filmowy odpowiadają Angela Russo-Otstot i Jessica Goldberg. Film został opatrzony kategorią wiekową R (restricted), co oznacza, że jest przeznaczony dla widzów dorosłych.

"Cherry" z Tomem Hollandem - gdzie obejrzeć?

Anthony i Joe Russo zdają się czerpać pełnymi garściami z niebotycznej popularności filmów MCU i ich czołowych gwiazd. "Cherry" z udziałem Toma Hollanda to tylko kolejny dowód na zmysł marketingowy twórców "Avengers: Endgame". Do swojej produkcji "Tyler Rake: Ocalenie" zaangażowali Chrisa Hemswortha, zaś w ich nadchodzącym filmie "The Gray Man" wystąpi m.in. Chris Evans.

W przeciwieństwie do wspomnianych tytułów, "Cherry" nie jest jednak produkcją Netfliksa, lecz Apple TV+. Jak można wnioskować po nazwie, jest to platforma streamingowa firmy Apple, dostępna również w Polsce. Film z Tomem Hollandem w roli głównej zadebiutuje na niej 12 marca 2021 roku. "Cherry" będzie także dostępne w niektórych kinach w USA od 26 lutego 2021. Póki co nie wiadomo, czy trafi na wielkie ekrany w Polsce.