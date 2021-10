Tom Holland nie wróci już do roli Spider-Mana? "No Way Home" ma być jego pożegnaniem z serią

Niedługo w kinach pojawi się film "Spider-Man: No Way Home", który (jeśli wierzyć zwiastunowi) może być jedną z ważniejszych produkcji w historii Marvela, przedstawiając nam skakanie po różnych uniwersach i alternatywnych wymiarach.

"Spider-Man: No Way Home" nareszcie doczekał się zwiastuna! To będzie jazda bez trzymanki

Niedawno gwiazdor serii, Tom Holland, udzielił wywiadu portalowi Entertainment Weekly, który zrobił spory profil na temat nadchodzącego filmu "Spider-Man: No Way Home". Aktor raczej szczerze opowiedział o przyszłości całej serii i swoich relacjach z Zendayą i Jacobem Batalonem, z którymi zagrali we wszystkich 3 filmach (Batalon pojawił się również w "Infinity War"):

Aktor dodał, że tworzenie tego filmu było nieco bardziej emocjonalne, niż zwykle:

Tom Holland następnie dodał, że "No Way Home" ma być "końcem franczyzy" i wyjaśnił, że przyszłość tych postaci jest pod znakiem zapytania:

Wszyscy traktowaliśmy ten film jak koniec franczyzy. Moim zdaniem, jeśli będziemy mieli szczęście, by znów zagrać te postaci, to byłaby ich zupełnie inna wersja. To nie byłaby trylogia "Homecoming". Musielibyśmy zrobić chwilę przerwy, zbudować coś, co jest inne. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Ale my traktowaliśmy "No Way Home" jak koniec naszych przygód, więc jest jak jest.