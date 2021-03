Tom Holland przyznał szczerze, że popełnił błędy podczas nagrań do "Uncharted"

Tom Holland nieco zaniepokoił fanów Uncharted swoim ostatnim wywiadem. Aktor nie tylko wyznał, że swoim zdaniem "popełnił błędy" w trakcie zdjęć do filmu na podstawie gry, ale także opisał Nathana Drake'a w sposób, który nie do końca zgadza się z pierwowzorem.

Tom Holland "popełnił błędy" w trakcie zdjęć do Uncharted

Tom Holland udzielił niedawno wywiadu portalowi GQ, w którym promował film braci Russo o tytule "Cherry". Aktor zagrał w nim główną rolę, która ma być jego "oscarowym występem" i chociaż sam film spotkał się ze sporą krytyką ze strony zagranicznych recenzentów, to wszyscy podkreślają, że Holland jest akurat najlepszą częścią tej produkcji. Być może to wystarczy, by zdobyć nominację do najważniejszej filmowej nagrody na świecie.

Jednak nawet jeśli Holland nie otrzyma nominacji do Oscara, to raczej o swoją przyszłość w show-biznesie może być spokojny - aktor zdradził niedawno tytuł filmu "Spider-Man: No Way Home", a w post-produkcji jest również "Uncharted" z nim w roli głównej, które może być startem kolejnej wysokodochodowej franczyzy.

Aktor wypowiedział się na temat tej ostatniej produkcji, a konkretnie swojego występu w filmie w trakcie rozmowy ze wspomnianym GQ.

Holland bardzo szczerze przyznał, że nie jest zbyt dumny ze swojego występu i było kilka sytuacji, gdy "popełnił błędy". Aktor wyjaśnił, że jego Nathan Drake jest "twardym, bardzo stoickim" bohaterem w przeciwieństwie do "śmieszkującego" i niepoważnego Drake'a z gier:

Kiedy zaczynasz się przejmować tym, czy dobrze wyglądasz w danej scenie, to aktorstwo staje się czymś innym, niż wcielaniem się w postać. Myślę, że jest parę elementów w "Uncharted", kiedy sam stałem się ofiarą zaklęcia: "Chcę teraz dobrze wyglądać. Chcę, żeby to był mój kozacki moment". Mój bohater ma być w tym momencie je*anym gwiazdorem kina akcji!

Chociaż nie widział jeszcze efektów końcowych, to obecnie nie jest pewien, czy aby na pewno to dobrze wyszło:

Powiem tak - nie widziałem efektu końcowego, więc nie wiem, jak to wyszło na ekranie. Ale to dla mnie ważna lekcja, bo czasami starałem się bardziej o to, żeby było widać mój napięty biceps, niż zrealizować podstawowe rzeczy w scenie... To był błąd, którego najprawdopodobniej już nigdy nie popełnię.

Wypowiedź Hollanda spotkała się z chłodnym przyjęciem fanów serii. Nikt oficjalnie nie przekreśla filmu, ale jego słowa nie napawają zbytnim optymizmem:

Nie chcę oceniać filmu przed premierą, ale jak słyszymy takie słowa na rok przed premierą...

Tweet z cytatem udostępnił również Troy Baker, odtwórca roli Sama Drake'a w Uncharted 4, który zachęcił ludzi do dyskusji (dodając przy okazji dość wymowne "Ummm..."):

Sami będziemy mogli się przekonać w lutym 2022 roku, kiedy "Uncharted" trafi do kin.