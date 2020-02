Tom Holland potwierdził, że Sony miało plan na filmy o Spider-Manie, gdyby ten nie wrócił do MCU

Jeszcze parę miesięcy temu fani Marvel Cinematic Universe bali się, że to koniec przygód Spider-Mana w ich ulubionym filmowym uniwersum. Na szczęście dzięki działaniom Toma Hollanda i ówczesnego szefa Disneya, Boba Igera, Marvel i Sony doszły do porozumienia, a los Pajączka w filmach Marvel Studios został przedłużony o kilka lat. Jak się jednak okazuje, filmowy oddział japońskiej korporacji miał spore plany wobec Spider-Mana.

Tak przynajmniej stwierdził Tom Holland, który promuje obecnie film Pixara o tytule "Naprzód". Aktor udzielił niedawno wywiadu telewizji MTV International, w którym przyznał, że Sony podzieliło się z nim planami dotyczącymi filmów o Pajęczaku. Te miały być naprawdę niezłe.

Holland nie krył jednak zadowolenia z tego, że przygody jego postaci będą się jednak rozgrywały w MCU:

"

Co nie zmienia faktu, że jestem szczęśliwy z powrotu do MCU i ponownego posiadania tej drużyny. Mam wrażenie, że tu jest teraz jego miejsce. Dziękuję bardzo Bobowi Igerowi i Tomowi Rothmanowi za to, że pozwolili mi być częścią procesu przywrócenia go do domu. To było ciekawe doświadczenie, dzięki któremu teraz mogę się chwalić, że uratowałem Spider-Mana. "