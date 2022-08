Tom Holland ucieka z mediów społecznościowych: "zaczynam o sobie czytać i wpadam w wir"

Tom Holland wrócił na Instagrama właściwie tylko po to, by z niego znowu uciec. Aktor poinformował, że chce się skupić na swoim zdrowiu psychicznym i nieco uciec od życia w oku publiki.

Tom Holland robi przerwę od social mediów

Tak jak wspomnieliśmy, Tom Holland powrócił na Instagrama tylko i wyłącznie po to, by ogłosić, że zaraz go ponownie opuści. Gwiazdor "Spider-Mana" od Marvel Studios wyjaśnił, że chce się skupić na swoim zdrowiu psychicznym i powrócił na Instagrama tylko na chwilę - chciał bowiem powiedzieć parę słów do swoich obserwujących.

Holland podzielił się wideo na swoim Instagramie, gdzie wyjawił, że przez godzinę próbował wymyślić, co chce konkretnie powiedzieć w oświadczeniu:

Zrobiłem sobie przerwę od mediów społecznościowych z powodu swojego zdrowia psychicznego. Dla mnie Instagram i Twitter są zbyt stymulujące. Plus wpadam w wir, kiedy zaczynam o sobie czytać. Trudno mi przerwać ten proces i summa summarum, to źle wpływa na mój stan mentalny. Dlatego podejmuje ten krok ponownie i zamierzam znów usunąć te aplikacje

Jego krótki powrót na Instagrama ma jednak drugie dno - aktor współpracuje ze stem4, edukacyjnym i charytatywnym programem, który pomaga dzieciakom w pracy nad swoim zdrowiem psychicznym. Zwłaszcza w kontekście korzystania z mediów społecznościowych. Jak wyjaśnił:

Istnieje pewna niechęć do mówienia o zdrowiu psychicznym. Wiem, że proszenie kogoś o pomoc i szukanie tej pomocy to nie jest coś, co powinno przynosić komuś wstyd, ale też łatwiej to powiedzieć, niż zrobić.

Holland wyjaśnił szybko, że sam korzysta z usług i aplikacji, które są dostępne w programie stem4 i według niego są one "fantastyczne", a także "bardzo pomocne". Na zakończenie dodał, że "znów ucieknie z Instagrama" i nie wie, kiedy go tam znowu zobaczymy.