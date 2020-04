Quiz na temat filmów Marvela powstał we współpracy Toma ze swoimi braćmi, Samem, Harrym i Paddym, występującymi pod wspólnym szyldem – The Brother's Trust. Jest to organizacja charytatywna, założona przez Nikki i Doma Hollandów, rodziców Toma.

W ramach promocji organizacji, a także aby umilić czas fanom Marvela siedzącym w domach podczas kwarantanny, Tom wraz z braćmi przygotowali specjalny quiz wiedzy o produkcjach Marvela. Podczas wydarzenia na żywo, którego zapis jest teraz dostępny na Instagramie aktora, Tom wyciągał kartki z pytaniami, odpowiadał na sugestie fanów i pił z kubka z Iron Manem. W tle przygrywała muzyka z filmu „Avengers: Koniec gry”.

Wpadka Hollanda

Podczas quizu aktor czytał pytania ze specjalnie przygotowanych kartek. Sęk tkwi w tym, że z tyłu zapisane były odpowiedzi. Co więcej – tuż za plecami aktora znajdowała się biała tablica z kartkami, na których z dużym prawdopodobieństwem znajdywały się odpowiedzi na większość pytań.

To kolejna tego typu wpadka aktora, który swego czasu podzielił się ze światem plakatem do filmu „Avengers: Wojna bez granic”, gdy ten nie był jeszcze oficjalnie wypuszczony, czy zdradził inne informacje na temat filmów Marvel Cinematic Universe. Należy jednak zauważyć, że podnosząc kartki w ten sposób odpowiedzi widoczne były w odwróconej wersji.

Quiz wiedzy o Marvelu – weź udział

Wideo-zapis całego quizu jest już dostępny na Instagramie Toma Hollanda

Wydarzenie oglądało na żywo ponad 120 tys. ludzi, a ponad godzinny stream stanowi także niezwykłe umilenie czasu dla fanów Marvela. Nieporadność Toma wydaje się natomiast zwyczajnie szczera i naturalna, co jedynie wzmaga pozytywny przekaz nagrania.

Czytaj także: Międzynarodowy Dzień Superbohatera. Wybieramy najlepszą postać z filmów [SONDA].