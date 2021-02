Tom Holland wyjaśnił, że przyszłość Spider-Mana w Marvelu jest już przesądzona

Co dalej ze Spider-Manem? Tom Holland odpowiada

Kilka lat temu, kiedy to Sony i Marvel Studios przez chwilę zawiesiło współpracę, wydawało się, że może nadejść koniec Spider-Mana w filmach MCU. Na szczęście dzięki interwencji lekko wstawionego Toma Hollanda u ówczesnego szefa Disneya, Boba Igera, Imperium Myszki Miki i Sony podały sobie dłonie. Firmy postanowiły stworzyć jeszcze jeden film solowy z Pajączkiem (nadchodzące "No Way Home") i udostępnić postać do jednej produkcji "z innymi bohaterami".

Według Toma Hollanda, ta umowa została już przekształcona, a los Spider-Mana jest już przesądzony - przynajmniej na jakiś czas. Jak powiedział w rozmowie z Collider:

Z tego co ja rozumiem, porozumienie zostało już zawarte. Chyba nie dojdzie już do żadnych sytuacji kryzysowych, jak przy... "Spider-Manie 2"? To chyba po "Far From Home" miało się pierwotnie skończyć porozumienie między Sony i Marvelem. Ale wydaje mi się, że to już koniec jakiś niespodzianek. Wiecie, ja jestem tylko aktorem. Byłem uczestnikiem kilku telefonów, ale mam wrażenie, że oni lubią ze sobą pracować i znaleźli sposób na to, by czerpać z tego korzyści. Ja jestem tylko dzieciakiem, który obserwuje sprzeczkę rodziców i nie do końca rozumie, co się dzieje.

Co ciekawe, pojawia się teraz inny problem - kontrakt Hollanda skończy się wraz z premierą filmu "Spider-Man: No Way Home". Na szczęście młody aktor zapowiedział, że powróci do roli bez żadnego zawahania, więc fani nie mają się czym przejmować:

Po "Spider-Manie 3" kończy mi się umowa, ale od początku im powtarzałem, że jak będą mnie chcieli znowu, to wrócę bez cienia wątpliwości. Kocham tą pracę i bycie częścią tego wspaniałego świata. To zmieniło całkowicie moje życie. Jeśli będą mnie nadal chcieli, to wrócę, a jeśli nie, to odejdę w stronę zachodu słońca jako bardzo, ale to bardzo szczęśliwy człowiek. Wszystko dlatego, że to była niesamowita przygoda.

Niedługo Hollanda będziemy mogli obejrzeć w filmie "Cherry", który zadebiutuje na Apple TV+ już w marcu 2021 roku. Wspomniany film "Spider-Man: No Way Home" zadebiutuje już 17 grudnia 2021 roku.