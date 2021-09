Tomasz Bagiński zrobi hollywoodzki film z Seanem Beanem. To adaptacja znanej mangi

Tomasz Bagiński wyreżyseruje aktorskich Rycerzy Zodiaku

Jak podaje The Hollywood Reporter, w filmie pojawią się m.in. Sean Bean oraz Famke Janssen. Tego duetu chyba nie trzeba przedstawiać fanom fantasy - Beana możemy znać chociażby z ikonicznej roli Boromira we "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia", natomiast Janssen zyskała międzynarodową sławę przez występy jako Jean Grey w serii "X-Men".

Oprócz tego w obsadzie pojawią się Mackenyu, Madison Iseman, Nick Stahl, Diego Tinoco oraz Mark Dacascos. THR podaje, że projekt dopiero co "zakończył produkcję", więc "Rycerze Zodiaku" są już bliżej, niż dalej.

Reżyserem produkcji jest oczywiście wspomniany Tomasz Bagiński, dla którego to pierwszy hollywoodzki film aktorski w karierze. Niedawno jego pracę mogliśmy widzieć w "Wiedźminie" od Netflixa, w którym reżyser pełnił funkcję producenta wykonawczego. Za filmem stoi japońskie Toei oraz Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Oficjalnie na temat filmu nie wiemy zbyt dużo, ale The Hollywood Reporter zaznacza w swoim raporcie, że "Rycerze Zodiaku" będą genezą głównych postaci. Mackenyu wcieli się w Seiya, głównego bohatera całej franczyzy, który pewnego dnia odkrywa kosmiczne moce, co zmusi go do walki z dosłownymi bóstwami. Na jego drodze pojawi się dziewczyna o imieniu Sienna, która również musi się nauczyć kontrolować swoją moc. Wygląda też na to, że Sean Bean wcieli się w mentora głównego bohatera.

Sama seria "Rycerze Zodiaku" zadebiutowała w 1986 roku, pojawiając się w ikonicznym magazynie "Shonen Jump".Od tego czasu komiksy doczekały się kilku adaptacji anime, z których ostatnia zadebiutowała w 2019 roku i nosiła tytuł "Knights of the Zodiac: Saint Seiya". Data premiery nowego filmu jest na razie nieznana.