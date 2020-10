Tomasz Kot w pierwszym zwiastunie filmu "A Perfect Enemy". Jak aktor wypadł w hiszpańskim thrillerze?

Po "Zimnej wojnie" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego świat znowu zainteresował się polskim kinem. Z tego powodu Joanna Kulig i Tomasz Kot zaczęli być angażowani do zagranicznych produkcji. Aktor wystąpił ostatnio w hiszpańskim thrillerze "A Perfect Enemy". Jest już pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu Kike Maillo.

"A perfect Enemy" - Tomasz Kot w zwiastunie filmu

Już niedługo zadebiutuje najnowsza produkcja Maillo, znanego z takich tytułów "Toro" czy "Eva", w której zobaczymy Tomasza Kota. To kolejny zagraniczny tytuł, do którego zaangażowano polskiego aktora. Jakiś czas temu zaprezentowano pierwszy kadr z "A Perfect Enemy".

Po kilku miesiącach do sieci trafił w końcu zwiastun intrygującego thrillera, w którym Kot wciela się w architekta uwikłanego w dziwną grę nowo poznanej dziewczyny granej przez Athenę Strates. Ja prezentuje się zapowiedź filmu?

Jeremiasz Angust trafia na paryskie lotnisko, by odbyć podróż służbową. Oczekując na lot zostaje zaczepiony przez tajemniczą młodą dziewczynę imieniem Texel Textor, która zadaje mu niepokojące pytanie. Kobieta chce się dowiedzieć, czy architekt kiedyś kogoś zabił. To początek mrocznych historii, które Texel opowiada Jeremiaszowi. Do czego doprowadzi to spotkanie?

Film "A Perfect Enemy" jest adaptacją powieści autorstwa Amelie Nothomb zatytułowanej "Kosmetyka wroga". W pozostałych rolach wystąpili między innymi Marta Nieto i Dominique Pinon. Autorka widziała już filmową wersję swojej książki i bardzo się jej spodobała. Zapowiada się więc nie lada gratka dla miłośników talentu Kota i fanów dziwacznych filmów trzymających do samego końca w napięciu.

"A perfect Enemy" - kiedy premiera

Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin. 16 października 2020 roku odbędzie się natomiast festiwalowa premiera "A Perfect Enemy". Będzie miała miejsce podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Sitges. Już za kilka dni pojawią się więc pierwsze recenzja najnowszej produkcji z udziałem Tomasza Kota.

