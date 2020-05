Tomasz Terlikowski to publicysta, dziennikarz i działacz katolicki, od lat współpracujący z telewizją Republika, czy magazynem Fonda. Terlikowski znany jest ze śmiałych i kontrowersyjnych poglądów, które są później szeroko komentowane. Teraz mężczyzna wypowiedział się przychylnie na temat filmu braci Sekielskich. Rozpętała się dyskusja.

Film Marka i Tomasza Sekielskich „Zabawa w chowanego” to kontynuacja filmu dokumentalnego „Tylko nie mów nikomu” z 2019 roku.

Obie produkcje poświęcone są problemowi pedofili w polskim kościele katolickim, ale podejmują je z różnych perspektyw. Warto zwrócić uwagę, że już teraz zapowiedziano trzecią część filmu, tym razem przyglądającą się sprawie z perspektywy Watykanu i wiedzy papieża Jana Pawła II na temat tego, co dzieje się za drzwiami niektórych plebanii.

Film Sekielskich miał pierwotnie pojawić się w sieci dużo wcześniej. Datę jednak kilkakrotnie przekładano. Ostatni raz z powodu pandemii koronawirusa i problemów, które spowodowała. Finalnie produkcja trafi na YouTube już jutro, tj. w sobotę 16 maja.

Tomasz Terlikowski miał szansę zobaczyć już produkcję i właśnie wypowiedział się na jej temat za pomocą swoich mediów społecznościowych.

(…) to film lepszy i mocniejszy, niż "Tylko nie mów nikomu". To opowieść o wierzących ofiarach, o tym jak krzywdzone były dzieci ludzi bliskich Kościołowi, systemowym kryciu przestępcy, o religijnej nowomowie służącej do usprawiedliwienia pedofilii, o układzie ponad diecezjami, który pozwala kryć pewne rzeczy, ale także o złych praktykach prokuratury. Tej prokuratury. To bardzo mocny, oskarżycielski film. Przynajmniej jeden hierarcha powinien podać się po nim do dymisji albo zostać odwołany. "