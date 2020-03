Top 10 filmów o aniołach

Anioły to nadnaturalne istoty, które towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Pierwsze przedstawienia tych boskich posłańców pojawiły się w sztuce starożytnego Egiptu i Babilonii. Nic więc dziwnego, że zakorzeniony w podświadomości mit człowieka ze skrzydłami przetrwał do naszych czasów, nie tylko w przedstawieniach religijnych, ale również popkulturowych. Anioły występują więc bardzo często jako bohaterowie filmów. Oto 10 najlepszych produkcji z tymi boskimi istotami w roli głównej.

"Anioły na boisku", reż. William Dear (1994)

Komedia familijna z bardzo dobrą obsadą. Jedenastoletnim Rogerem (Joseph Gordon-Levitt) opiekuje się rodzina zastępcza. Bohater osierocony przez matkę liczy na adopcję przez biologicznego ojca (Dermot Mulroney). Mężczyźnie jednak nie spieszno do ojcostwa. Postanawia więc uciec się do fortelu. Wyjeżdżając, mówi synowi, że wróci, kiedy jego ulubiona drużyna baseballowa zdobędzie tytuł mistrza. Roger kibicuje Kalifornijskim Aniołom - zespołowi, który nie potrafi wygrać nawet pojedynczego meczu. Chłopiec nie porzuca jednak wiary.

Modli się, by Kalifornijskim Aniołom udało się zwyciężyć i ku jego zaskoczeniu, sportowcy trenowani przez George'a Knoxa (Danny Glover) odnoszą pierwsze zwycięstwa. Okazuje się, że za wygranymi stoją prawdziwe anioły, dowodzone przez Ala (Christopher Lloyd). Istoty odpowiedzialne za sukcesy drużyny widzi tylko główny bohater. Ten zabawny i wzruszający film uzmysławia młodym widzom, jak ważna jest wiara (również w siebie) i co oznacza słowo "rodzina".

"Constantine", reż. Francis Lawrence (2005)

Próba przeniesienia na duży ekran słynnego komiksu Vertigo pod tytułem "Hellblazer". Film z Keanu Reevesem w roli tytułowej opowiada o bezkompromisowym egzorcyście, który wypowiada walkę największemu złu, by ocalić nie tylko cały świat, ale przede wszystkim siebie samego.

Chociaż sam film wzbudza wśród fanów Johna Constantine'a mieszane uczucia, nie mogło go zabraknąć na naszej liście. Powodem jest rola Tildy Swinton, która wcieliła się w archanioła Gabriela. Aktorka jest jedną z nielicznych kobiet, które wystąpiły w roli boskich istot.

"X-Men: Apcalypse", reż. Bryan Singer (2016)

Chyba jedyny w tym zestawieniu anioł, który w rzeczywistości nie jest aniołem. Do złudzenia przypomina jednak mityczne stworzenie i nawet ma pseudonim Angel. Mowa oczywiście o jednym z klasycznych członków komiksowych X-Men, a w tym wypadku sprzymierzeńcy tytułowego antagonisty - potężnego Apocalypse'a.

Angel gany przez Bena Hardy'ego to mutant, który urodził się z ptasimi skrzydłami. Zwiedzony zakusami Apocalypse'a dołącza do jego Czterech Jeźdźców i staje oko w oko z drużyną tytułowych superbohaterów.

"Wszystkie psy idą do nieba", reż. Don Bluth (1989)

Coś dla najmłodszych kinomanów. Animacja opowiada o psie imieniem Charlie B. Barkin, który zostaje oszukany przez swojego wspólnika, wyniku czego ginie. Charlie, jak każdy pies po śmierci, trafia do nieba, gdzie poznaje prawdę na temat swojego losu. Postanawia się zemścić. W tym celu wykrada swój Zegar Życia i wraca na Ziemię.

W akcie zemsty pomagają mu dawny przyjaciel jamnik Apsik oraz mała dziewczynka Anne-Marie. Konsekwencje czynów całej trójki sprawiają, że ich życia zmieniają się na zawsze. Wciągający, wzruszający i zabawny film, który pomaga małym widzom uporać się ze stratą ukochanego zwierzaka.

"Legion", reż. Scott Stewart (2010)

Ten film akcji na pograniczu horroru i fantasy opowiada historię starą jak świat. Bóg postanawia ukarać ludzkość za jej grzechy, więc wpada na oryginalny pomysł zniszczenia świata. Tę misję powierza swoim aniołom. Pomysł Boga wywołuje bunt u archanioła Michała (Paul Bettany), który udaje się na Ziemię, w poszukiwaniu pewnej ciężarnej kobiety (Willa Holland).

Okazuje się, że dziewczyna nosi w sobie dziecko mesjasza, które może uratować ludzkość przed bożym gniewem. Michał musi zdążyć przed atakiem tytułowego legionu aniołów dowodzonego przez posłusznego woli Boga archanioła Gabriela (Kevin Durand).

"Adwokat diabła", reż. Taylor Hackford (1997)

Tym razem tytuł przewrotny, ale w końcu każdy diabeł jest upadłym aniołem. Słynny dreszczowiec z Keanu Reevesem i Alem Pacino w rolach głównych, opowiada o utalentowanym młodym prawniku, którego kusi bardzo intratna propozycja tajemniczego jegomościa. Wkrótce okazuje się, że pracodawca bohatera nie jest tym, kim się wydaje.

Film ewidentnie nawiązuje do "Fausta" Johanna Wolfganga von Goethego i stawia pytanie o to, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby osiągnąć to, o czym marzy.

"Armia boga", reż. Gregory Widen (1995)

W niebie dochodzi do rozłamu pomiędzy aniołami. Walka pomiędzy boskimi istotami przenosi się na Ziemię. Zastępy Gabriela (Christopher Walken), przybyła do ludzkiego świata w poszukiwaniu duszy najgorszego z ludzi, który istniał w historii świata. Przeszkadza im w tym Szymon (Eric Stoltz), który przenosi ducha niegodziwca w ciało małej dziewczynki imieniem Maria.

Walka dwóch aniołów zostaje przerwana, kiedy do gry wkracza ulubiony zbuntowany sługa Boga - Lucyfer (Viggo Mortensen). Ciekawe ujęcie postaci anioła w wykonaniu genialnego Christophera Walkena.

"Dogma", reż. Kevin Smith (1999)

W tej kultowej już komedii Kevina Smitha pojawiają się dwa upadłe anioły - Bartelby (Ben Affleck) i Loki zwany również Larrym (Matt Damon). Mają już dość siedzenia w nudnym Wisconsin i za wszelką cenę chcą wrócić do nieba. W tym postanowieniu ma im przeszkodzić Bethany (Linda Fiorentino).

Z pomocą kobiecie przychodzą Jay (Jason Mewes) i Cichy Bob (Kevin Smith) oraz pominięty w Biblii trzynasty apostoł Rufus (Chris Rock), a także muza, która dorabia jako striptizerka (Salma Hayek). Stawką jest los całego świata.

"Miasto aniołów", reż. Brad Silberling (1998)

Melodramat z Meg Ryan i Nicolasem Cage'em w rolach głównych opowiada o niezwykłym uczuciu pomiędzy kobietą a aniołem. Wysłannik niebios imieniem Seth żegnając umierającego pacjenta, zakochuje się w lekarce Maggie, pracującej w jednym ze szpitali w Los Angeles.

Historia ukazana w filmie odpowiada na pytanie o naturę aniołów. Co się stanie, kiedy boży sługa postanowi zasmakować życia danego przez Boga mieszkańcom Ziemi? Odpowiedź na to pytanie okupiona jest morzem wylanych łez.

"Michael", reż. Nora Ephron (1996)

W pewnym małym amerykańskim miasteczku pojawia się skrzydlaty mężczyzna o imieniu Michael (John Travolta). Utrzymuje, że jest aniołem. Sprawę postanawia zbadać lokalny dziennikarz (William Hurt), który wyrusza na poszukiwania tajemniczej istoty z kolegą z redakcji (Robert Pastorelli) oraz ekspertką do spraw aniołów Dorothy Winters (Andie MacDowell). Szybko okazuje się, że buntowniczy mężczyzna rzeczywiście przybył z nieba.

Niezwykle ciepły, pogodny i wzruszający komediodramat, który pokazuje, że życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanych chwilach.

Jak widać, anioły pojawiają się w niemal każdym gatunku filmowym, są odgrywane przez najróżniejszych aktorów i posiadają rozmaite usposobienia. Mamy nadzieję, że do oglądania powyższych filmów, nie będziecie musieli mieć anielskiej cierpliwości.

