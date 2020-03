Top 10 - najlepsze filmy dla kobiet. Które produkcje warto obejrzeć?

Gdy słyszymy hasło "filmy dla kobiet" z miejsca myślimy o "Bridget Jones", melodramatach i komediach romantycznych. A kino obfituje przecież w tyle fantastycznych produkcji doskonale obrazujących "girl power". I to właśnie na nich się skupimy. Przed wami 10 najlepszych filmów dla kobiet, które pokazują, że kobiety to płeć z pewnością piękna, ale stanowczo nie słaba.

Top 10 - najlepsze filmy dla kobiet

Matki, córki, siostry, żony, słynne malarki, żony prezydentów - kino przedstawia wiele kobiecych oblicz. Jeśli interesują was filmy koncentrujące się na silnych i wyrazistych kobiecych bohaterkach, trafiliście we właściwe miejsce. Oto 10 najlepszych filmów dla kobiet.

1. "Wszystko o Ewie" (1950), reż. Joseph L. Mankiewicz

Wciągający i trzymający w napięciu film pokazujący jak niszczycielską siłą potrafi być chorobliwa ambicja. Margo Channing to uznana aktorka i wielka gwiazda Broadwayu. Ma w życiu wszystko - sławę, pieniądze, urodę i ukochanych przyjaciół. Jej życie zmienia się jednak diametralnie, gdy pojawia się w nim jej "najwierniejsza fanka". Młoda i ambitna Ewa nie cofnie się przed niczym, by zajść na sam szczyt. Nawet jeśli oznacza to pogrążenie jej największej idolki. Film otrzymał 6 Oscarów, w tym za najlepszy film. Postać Ewy to zaś jedna z najbardziej wyrazistych i pamiętnych kobiecych bohaterek jakie gościły na ekranie.

2. "Wybór Zofii" (1982), reż. Alan J. Pakula

Jedna z najsłynniejszych ról Meryl Streep, a przy okazji film tak poruszający, że nadaje się wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. Akcja rozgrywa się niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej. Młody pisarz wprowadza się do Nowego Jorku, a jego sąsiadami zostają Żyd i Polka, która straciła rodzinę w Auschwitz. Akcja toczy się powoli, ani na minutę nie tracąc przy tym na napięciu. Uwierzcie nam, że gdy w końcu przekonacie się, czym był tytułowy wybór, którego musiała dokonać Zofia - film Alana Pakuli przez lata nie da wam o sobie zapomnieć. Meryl Streep za swój występ nagrodzona została Oscarem. I w pełni zasłużenie. Nie tylko na potrzeby filmu nauczyła się mówić w języku polskim. Jej Zofia Zawistowska uznana została za jedną z najlepszych ról w dziejach kinematografii.

3. "Tajemnice Joan" (2018), reż. Trevor Nunn

Adaptacja inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami powieści autorstwa Jennie Rooney. Poznajemy tu losy Joan Stanley - emerytki, która zostaje aresztowana przez MI5 pod zarzutem szpiegostwa na rzecz komunistycznej Rosji. Składając zeznania, bohaterka przenosi nas do czasów swojej młodości, gdy pracowała w ośrodku badań nad bombą atomową. Piękna i inteligenta dziewczyna stanęła wówczas przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Musiała bowiem wybierać między własnym kręgosłupem moralnym, a patriotyzmem i lojalnością wobec ojczyzny. Film doskonale łączy w sobie elementy kina szpiegowskiego z romansem, dramatem i moralnymi rozterkami.

4. "Pojedynek na głosy" (2019), reż. Peter Cattaneo

"Często pomijana, a jakże ważna składowa naszej armii". O kim mowa? O kobietach rzecz jasna. O matkach, żonach, siostrach i córkach, które wspierają swoich mężczyzn, którzy walczą w imię ojczyzny. W końcu za każdym silnym mężczyzną stoi silna kobieta, która stanowi dla niego ostoję. Głównymi bohaterkami filmu jest grupa kobiet, które pod nieobecność mężów, którzy wyjechali na wojnę, postanowiły znaleźć sobie jakieś zajęcie. Wybrały chór. To, co początkowo stanowiło niewinną rozrywkę, z czasem porwało serca ludzi na całym świecie. "Pojedynek na głosy" przedstawia autentyczną historię (wstukajcie w Google "Military Wives Choirs"), która porusza i wywołuje szeroki uśmiech przez łzy.

5. "Frida" (2002), reż. Julie Taymor

Salma Hayek w roli Fridy - słynnej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo. Film Julie Taymor przedstawia cały przekrój życia tej niesamowitej kobiety. Od trudnego dzieciństwa, poprzez odkrycie w sobie zniewalającego talentu, po burzliwy związek z jej mentorem i mężem Diego Riverą.

6. "Wszystko o mojej matce" (1999), reż. Pedro Almodóvar

Jedno z najsłynniejszych dzieł Pedro Almodóvara to świetny dramat psychologiczny z elementami groteski. Główną bohaterką jest tutaj 38-letnia Manuela, która mieszka w Madrycie wraz ze swoim 17-letnim synem. W dniu urodzin chłopca zabiera go do teatru, a po spektaklu obiecuje opowiedzieć mu o ojcu, którego nigdy nie poznał. Dochodzi jednak do tragedii, która na zawsze odmienia życie Manueli. Więcej z fabuły zdradzać nie będziemy, żeby nie psuć wam przyjemności z seansu. Zapewniamy jednak, że to pozycja szczególnie warta uwagi.

7. "Małe kobietki" (2019), reż. Greta Gerwig

Najnowsza ekranizacja kultowej powieści, traktująca o życiu czterech sióstr March. W trakcie seansu śledzimy losy Jo, Amy, Betch i Meg na dwóch płaszczyznach czasowych. Beztroskie życie przeplata się z wkraczaniem w dorosłość w czasach, gdy kobiety postrzegane były głównie jako piękne dodatki do swoich mężów. Film Grety Gerwig to dzieło feministyczne w najlepszej odsłonie. Gwarantujemy, że uśmiech nie zejdzie wam z twarzy jeszcze na długo po seansie.

8. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017), reż. Maria Sadowska

"Sztuka kochania" przedstawia historię najsłynniejszej seksuolog czasów PRL-u, która za sprawą jednej książki zrewolucjonizowała życie seksualne Polaków. Rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją Michalina odmieniła życie wielu osób, zapewniając sobie swoistą nieśmiertelność. Bo w końcu nie wszyscy superbohaterowie noszą peleryny, prawda?

Film Marii Sadowskiej zrobił prawdziwą furorę zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. A wcielająca się w tytułową bohaterkę Magdalena Boczarska sprawiła się wyśmienicie.

9. "Sama przeciw wszystkim" (2016), reż. John Madden

Jessica Chastain w roli Madeline Elizabeth Sloane - najlepiej opłacanej i najskuteczniejszej lobbystki w Waszyngtonie. W swoim fachu nie ma sobie równych, jednak w pewnej chwili jej życie wywraca się do góry nogami. Bohaterka zwraca się przeciwko dotychczasowym pracodawcom i wypowiada wojnę amerykańskim producentom broni. Film John Madden to prawdziwe "girl power" w najlepszej postaci.

10. "Czarny łabędź" (2010), reż. Darren Aronofsky

Słynny film z Natalie Portman w roli głównej. Poznajemy to historię Niny - utalentowanej baletnicy, która marzy o roli w "Jeziorze Łabędzim". By ją zdobyć, musi wykazać się nie lada determinacją i pokonać groźną rywalkę. Chora ambicja dziewczyny wymyka się w końcu spod kontroli.

