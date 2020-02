Top 10: najlepsze komedie 2014 roku. Po które z nich warto sięgnąć?

W 2014 roku ukazało się naprawdę wiele filmów komediowych. Jedne z nich prezentowały naprawdę wysoki poziom, dosłownie bawiąc nas do łez. Inne wolelibyśmy wyrzucić z pamięci. Dziś skupimy się jednak na tych pierwszych. Przed wami lista 10 najlepszych komedii 2014 roku, które po prostu musicie obejrzeć.

Top 10 - najlepsze komedie 2014 roku

W naszym zestawieniu znalazło się miejsce na filmy stricte komediowe oraz takie znajdujące się na styku komedii i dramatu. Liczymy, że każdy z was znajdzie tu coś dla siebie.

1. "Co robimy w ukryciu" (2014), reż. Taika Waititi

Poznajcie Viago, Vladislava, Deacona i Petyra - czterech przyjaciół zamieszkujących przedmieścia Wellington w Nowej Zelandii. Każdy z nich jest wampirem pochodzącym z innej epoki. Biorą oni udział w reality show, w związku z czym kamery towarzyszą im 24 godziny na dobę. Dzięki temu mamy okazję śledzić ich codzienne perypetie, drobne sprzeczki i to jak radzą sobie z wyzwaniami, które stawia przed nimi współczesność. "Co robimy w ukryciu" to absurdalna i przezabawna komedia, która wnosi coś nowego i świeżego do skostniałego podgatunku, jakim są filmy o krwiopijcach.

Zobacz też: Krwiopijcy i niewolnicy księżyca - najlepsze filmy o wampirach i wilkołakach

2. "Grand Budapest Hotel" (2014), reż. Wes Anderson

Jeden z najpopularniejszych filmów Wesa Andersona - reżysera słynącego ze swojego specyficznego, artystycznego stylu. Śledzimy tu losy legendarnego konsjerża Gustava oraz jego pomocnika - lobby boya Zero Moustafy. Mężczyźni pracują w słynnym europejskim hotelu, w okresie międzywojennym. Kradzież, a następnie próba odzyskania, drogocennego obrazu wywołują ciąg komicznych zdarzeń, w środku których znajdują się główni bohaterowie.

Zobacz też: Top 40 - najlepsze komedie wszech czasów

3. "Za jakie grzechy, dobry Boże?" (2014), reż. Philippe de Chauveron

Popularna francuska komedia, w której poznajemy historię konserwatywnego małżeństwa i ich czterech córek. Claude i Marie przechodzą prawdziwą próbę własnej cierpliwości i tolerancji, gdy każda z ich pociech wychodzi kolejno za Azjatę, Żyda i Muzułmanina. Ich nadzieją pozostaje ostatnia z córek, która ku ich uciesze obwieszcza, że jej wybranek jest katolikiem. Jak się jednak okazuje... czarnoskórym. Kulturowy miszmasz doprowadza do serii absurdalnie zabawnych sytuacji.

Zobacz też: Top 8 - najlepsze komedie 2015 roku

4. "Wywiad ze słońcem narodu" (2014), reż. Evan Goldberg, Seth Rogen

Seth Rogen i James Franco w kontrowersyjnej komedii, opowiadającej o prezenterze telewizyjnym, który otrzymuje szansę przeprowadzenia wywiadu z przywódcą Korei Północnej. Wraz z głównymi bohaterami udajemy się do kraju ogarniętego strachem i propagandą. Tekturowe jedzenie na sklepowych półkach, bomby atomowe, Kim Dzong Un popijający margarity i "Firework" Katy Perry - to zaledwie wierzchołek góry lodowej tego, co oferuje nam ten dość specyficzny film.

Zobacz też: Top 10 - najlepsze komedie 2016 roku

5. "22 Jump Street" (2014), reż. Phil Lord, Christopher Miller

W poprzedniej części podziwialiśmy dokonania oficerów Schmidta i Jenko, którzy pod przykrywką licealistów infiltrowali środowisko narkotykowe. Teraz przyszedł czas nieco dojrzeć i... udać się na studia. Oczywiście znów pod przykrywką. "22 Jump Street" wpisuje się w powszechny sequelowy schemat - wszystko jest tu bardziej, szybciej, mocniej i przede wszystkim - zabawniej.

Zobacz też: Top 6 - najlepsze komedie 2017 roku

6. "Nasze zwariowane angielskie wakacje" (2014), reż. Andy Hamilton, Guy Jenkin

Przewrotna komedia, której głównymi bohaterami są Doug i Abi - rodzice trójki dzieci, którzy udają się na przyjęcie urodzinowe ojca mężczyzny. Jubilat ciężko choruje, zatem bohaterowie postanawiają zataić przed nim decyzję o rozwodzie. Zwyczajny rodzinny zjazd przybiera nagle niespodziewany obrót, gdy dziadek umiera na plaży, a wnuki organizują mu... pogrzeb wikinga. Gdy do akcji wkraczają prasa i organy ścigania, wszystko wymyka się spod kontroli. "Nasze zwariowane angielskie wakacje" to nie tylko autentycznie zabawna komedia, która bawi do łez. Film zawiera również ważne życiowe przesłanie i potrafi wzruszyć.

Zobacz też: Top 8 - najlepsze komedie 2018 roku

7. "Inna kobieta" (2014), reż. Nick Cassavetes

Carly to niezależna kobieta, która stroni od stałych związków. Jednak, gdy spotyka na swojej drodze przystojnego Marka, zupełnie traci dla niego głowę. Jakiż zawód przeżywa, gdy odkrywa, że mężczyzna ma nie tylko żonę, ale i kilka innych kochanek na boku. Kobiety postanawiają połączyć siły i doprowadzić niewiernego samca do ruiny. Po drodze zaprzyjaźniają się i przeżywają zabawne przygody.

Zobacz też: Top 15 - najlepsze filmy na babski wieczór

8. "Mów mi Vincent" (2014), reż. Theodore Melfi

Bill Murray w roli zgorzkniałego i zgryźliwego mizantropa, który w życiu ceni wyłącznie osobiste przyjemności. Gdy jego sąsiadami zostają młoda kobieta z synem, Vincent wpada na pomysł, jak podratować swój skromny już budżet. Postanawia zostać niańką dla chłopca. Nie spodziewa się jednak, że to, co początkowo miało być sposobem na łatwy zarobek, okaże się zalążkiem pięknej przyjaźni.

Zobacz też: Top 25 - najlepsze polskie komedie w historii

9. "Lato w Prowansji" (2014), reż. Rose Bosch

"Lato w Prowansji" to ciepły i zabawny "feel good movie", który z miejsca wprawi was w dobry humor. Poznajemy tu historię rodzeństwa, które zostaje zmuszone do spędzenia wakacji z dziadkiem, którego - z powodu rodzinnych konfliktów - nigdy dotąd nie poznali. W tym celu udają się do słonecznej Prowansji.

Zobacz też: Top 15 - Najlepsze filmy na lato, które wprowadzą was w wakacyjny klimat

10. "Razem czy osobno?" (2014), reż. Rob Reiner

Oren to zgorzkniały, niestornujący od ludzi wdowiec. Odrobiny czułości nie potrafi okazać nawet własnej rodzinie, a co dopiero postronnym osobom. Wszystko ulega jednak zmianie, gdy zostaje zmuszony do opieki nad 9-letnią wnuczką. Dziewczynka wnosi nową porcję energii i czułości do życia samotnego mężczyzny, co owocuje przyjaźnią z mieszkającą obok kobietą.

Zobacz też: Top 50 - dobre filmy na wieczór, filmy warte obejrzenia