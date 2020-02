Top 10 - najlepsze komedie 2016 roku. Które filmy warto obejrzeć?

Podstawową zasadą komedii jest rozśmieszanie odbiorców. Stworzenie dobrej, godnej uwagi komedii nie jest wcale łatwym zadaniem. Tworząc rozmaite gagi i żarty sytuacyjne, nadzwyczaj łatwo przekroczyć pewną granicę i otrzeć się o śmieszność. Lub całkowicie się w niej zatracić. Każdego roku wielu twórców filmowych próbuje jednak swoich sił na tym polu i zdarzają się przypadki, w których efekt jest naprawdę dobry. Dziś skupimy się na najlepszych komediach, które ukazały się w 2016 roku.

Top 10 - najlepsze komedie 2016 roku

Szukacie dobrej, naprawdę zabawnej komedii, a przy okazji interesuje was stricte 2016 rok? Trafiliście we właściwe miejsce. Oto dziesięć najlepszych komedii, które ukazały się w 2016 roku.

1. "Deadpool" (2016), reż. Tim Miller

To właśnie w 2016 roku Ryan Reynolds po raz pierwszy zaprezentował światu swoją interpretację Wade'a Wilsona (zignorujmy proszę "X-Men Geneza: Wolverine"). "Deadpool" to nie tylko kawał dobrego kina superbohaterskiego, ale przede wszystkim wyborna komedia. Odważny, wulgarny humor, niewybredne żarty, naśmiewanie się z gatunku (i samego siebie), popkulturowe nawiązania oraz przede wszystkim - legendarne łamanie czwartej ściany. Film Tima Millera szturmem podbił serca widzów udowadniając, że przynależność gatunkowa nie jest żadnym ograniczeniem i nie ma niczego, z czego nie wypada się śmiać.

2. "Dzikie łowy" (2016), reż. Taika Waititi

Zgrabna mieszanka kina przygodowego z komediowym, podana przez niezawodnego Taikę Waititiego. Nowozelandczyk serwuje nam tutaj opowieść o młodzieńcu, który trafia pod opiekę sympatycznej ciotki Belli i znacznie mniej sympatycznego wuja Heca. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, chłopiec ucieka do pobliskiego buszu. Wuj rusza jego śladem, co daje początek serii wspólnych przygód. "Dzikie łowy" to ten rodzaj filmu, który poza komediową otoczką, jest też dziełem mądrym i wartościowym.

3. "Jutro będziemy szczęśliwi" (2016), reż. Hugo Gélin

Tym razem przechodzimy na bardziej wzruszający grunt, bowiem "Jutro będziemy szczęśliwi" to, poza komedią, prawdziwy wyciskacz łez. Film dostarcza jednak masę nieskrępowanej rozrywki, wiele razy wywołując śmiech. Musiał się zatem znaleźć w tym zestawieniu. Znany z "Nietykalnych" Omar Sy wciela się tu w rolę beztroskiego młodego mężczyzny, który prowadzi iście hulaszczy tryb życia. Wszystko ulega jednak zmianie, gdy pod jego opiekę trafia córka, o której istnieniu nie miał dotąd pojęcia.

4. "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" (2016), reż. Paolo Genovese

Włoska komedia, która doczekała się wielu zagranicznych remake'ów, w tym polskiego. Jesteśmy tu świadkami przyjacielskiej kolacji, której uczestnicy biorą udział w pewnej zabawie. Zasada jest prosta - każdy otrzymany SMS odczytywany ma być na głos, a rozmowa telefoniczna odbywana w trybie głośnomówiącym. Jak się można domyślić, sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a skrywane tajemnice wywołują istną burzę wśród przyjaciół. "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" to zarówno świetna komedia, jak i słodko-gorzka opowieść o relacjach międzyludzkich.

5. "Nice Guys. Równi goście" (2016), reż. Shane Black

Losy prywatnego detektywa i mięśniaka do wynajęcia łączą się, gdy zostają uwikłani w tę samą sprawę. Ich zadaniem jest odnalezienie zaginionej dziewczyny. Panowie nie pałają do siebie szczególną sympatią, jednak niechętnie łączą siły, gdy stają się celem płatnych zabójców. Mimo, iż szybko orientują się, że w depnęli w niezłe bagno, zamiast na rozwiązaniu sprawy, skupiają się przede wszystkim na dogryzaniu sobie nawzajem. Jeśli ktoś jeszcze wątpi w zdolności aktorskie Ryana Goslinga, niech koniecznie obejrzy ten film.

6. "Toni Redmann" (2016), reż. Maren Ade

Głównym bohaterem jest tutaj Winfred - niepoprawny emerytowany muzyk, z niezwykle luzackim podejściem do życia. Jego córka Ines jest jego kompletnym przeciwieństwem. Pracująca w zagranicznej korporacji młoda kobieta ma obsesję na punkcie kontroli, a każdy jej ruch jest starannie zaplanowany. Jak można się domyślić, ich relacje nigdy nie były najlepsze. Winfred postanawia to zmienić i składa córce wizytę. By zmienić jej podejście do życia, tworzy swoje alter ego - niepoprawnego biznesmena Toniego Erdmanna.

7. "Zwariować ze szczęścia" (2016), reż. Paolo Virzì

Śledzimy tu losy dwóch młodych kobiet, które poznały się w ośrodku terapeutycznym dla kobiet z problemami psychicznymi. Beatrice to pewna siebie mitomanka, Donatella zaś jest wrażliwą introwertyczką. Kobiety wspólnie podejmują decyzję o spróbowaniu życia "normalnych ludzi" i ucieczce z zakładu.

8. "Planeta Singli" (2016), reż. Mitja Okorn

Również polski rynek filmowy miał nam co nieco do zaoferowania w 2016 roku. Nasze rodzime komedie romantyczne "cieszą się" złą sławą w pełni zasłużenie. Raz na jakiś czas trafia się jednak perełka, promyk nadziei, że jednak się da. Tym właśnie jest "Planeta Singli". Ta opowieść o młodej kobiecie, która bierze udział w reality show wyśmiewającym ludzi flirtujących w internecie, okazała się nie tylko zabawną i naprawdę dobrą komedią. Przede wszystkim przywróciła nam wiarę w to, że polskie komedie romantyczne nie zawsze muszą być okropne.

9. "Jak to robią single" (2016), reż. Christian Ditter

Alice to młoda kobieta, która nie do końca wie, czego chce od życia. By odnaleźć siebie, proponuje swojemu długoletniemu partnerowi przerwę, a następnie wyprowadza się i rozpoczyna nowy rozdział. Poznaje nowych przyjaciół, z których każdy na swój sposób usiłuje nauczyć ją, jak piękne może być życie, gdy jest się singlem. Choć brzmi to dość wtórnie i sztampowo, film Christiana Dittera doskonale spełnia swoje podstawowe zadanie - bawi do łez.

10. "Złe mamuśki" (2016), reż. Jon Lucas / Scott Moore

Amy to młoda żona i matka, która na pozór wiedzie idealne, sielankowe życie. W rzeczywistości jednak jest przepracowana, przemęczona i sfrustrowana. Pewnego dnia puszczają jej nerwy. Męża-nieroba wyrzuca za próg, a dzieciom obwieszcza, że od dziś stają się samodzielne. Tymczasem ona, w towarzystwie dwóch postrzelonych przyjaciółek, zaczyna korzystać z życia.

