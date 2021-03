Serwis Rotten Tomatoes ogłosił 10 najlepiej ocenianych filmów roku 2020. Wiąże się to z corocznym wydarzeniem Golden Tomato Awards, w którym wyłonione zostają najlepsze produkcje minionych miesięcy. Które tytuły pojawiły się na liście?

Najlepsze filmy 2020 - Top 10 najwyżej ocenianych filmów na Rotten Tomatoes

Gdyby nie pandemia koronawirusa o tej porze bylibyśmy już po rozdaniu Oscarów 2021. W tym roku ceremonia jednak trochę się opóźni, co spowodowane było małą ilością premier. Nie oznacza to jednak, że w roku 2020 nie było filmów, które każdy miłośnik X muzy powinien zobaczyć.

Oscary Oscarami, ale portal Rotten Tomatoes też ma swoje nagrody dla najlepszych filmów minionego roku. Z tego powodu pojawiło się zestawienie 10 najlepszych produkcji. Mowa zarówno o filmach, które doczekały się premiery kinowej na dużą skalę, na trochę mniejszą oraz tytułów dostępnych jedynie na platformach streamingowych. Nie ważny jest sposób dystrybucji, tylko oceny wystawione przez krytyków na Rotten Tomatoes. Innym kryterium była data premiery. Pod uwagę brano filmy, które ukazały się w przedziale czasowym od 1 stycznia 2020 do 28 lutego 2021 roku. Jak prezentuje się lista najlepszych filmów roku 2020?

Najlepsze filmy 2020 - pełna lista Rotten Tomatoes

"Portret kobiety w ogniu" "One Night in Miami" "Ma Rainey’s Black Bottom" "Co w duszy gra" "Niewidzialny człowiek" "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze" "Minari" "Nomadland" "Hamilton" "Judas and the Black Messiah"

Na pierwszym miejscu uplasował się "Portret kobiety w ogniu" w reżyserii Céline Sciammy. Drugie miejsce należy do filmu Reginy King "One Night in Miami". Podium zamyka produkcja Netflixa z ostatnią rolą Chadwicka Bosemana "Ma Rainey’s Black Bottom".

Oscary 2021 - kiedy rozdanie nagród?

Nie ma w tym nic dziwnego, że lista Rotten Tomatoes w wielu kwestiach pokrywa się z tegorocznymi nominacjami do Oscarów. Między innymi jeśli chodzi o "Nomadland" Chloé Zhao - tytuł nominowany w aż sześciu kategoriach, w tym Najlepszy reżyser i Najlepszy film. Inną oscarową produkcją z powyższej listy jest "Judas and the Black Messiah" i nominacje dla Daniela Kaluui i LaKeitha Stanfielda za Najlepsze role drugoplanowe.

Czy wyniki Oscarów 2021 ustanowią nową listę najlepszych filmów 2020 roku? O tym przekonamy się już niebawem. 93. gala rozdania Nagród Akademii Filmowej odbędzie się już 26 kwietnia 2021 roku.